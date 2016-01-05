ХК "Барыс": игра с "Автомобилистом" за шесть очков
Ерзат Сергазин
Клуб, представляющий столицу Казахстана, проведет в новом году уже второй матч в рамках КХЛ. После виктории над "Югрой" отечественный коллектив постарается взять верх над "Автомобилистом" из Екатеринбурга, передает Kazpravda.kz.
В Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги развернулась нешуточная борьба за попадание в плей-офф. До окончания регулярного первенства "Барысу" предстоит провести 11 матчей, из которых 6 – в родных стенах. Отечественный коллектив, имея к настоящему моменту, после 47 игр, в активе 66 очков, занимает седьмое место и все еще сохраняет неплохие шансы пробиться в зону игр на вылет. Для попадания в плей-офф подопечным Андрея Назарова необходимо обыгрывать прямых конкурентов, в числе которых является и сегодняшний соперник – "Автомобилист", у которого в копилке 64 балла, при этом три матча в запасе (44 игры).
По мнению букмекерских контор, в матче "Барыс" – "Автомобилист" победят хозяева площадки. Так, на викторию "Барыса" коэффициент равен 1 к 2, тогда как выигрыш "Автомобилиста" букмекеры расценивают 1 к 3.
Напомним, матч между данными коллективами начнется в 19.30 по времени Астаны. Примечательно, что на каждой домашней встрече "Барыса" организаторы разыгрывают среди болельщиков автомобиль, в связи с чем у поклонников хоккея есть возможность не только насладиться захватывающим зрелищем, но и вернуться после матча домой на новенькой машине.
Отметим, что еще одним претендентом от "Востока" на попадание в зону плей-офф является "Нефтехимик" из Нижнекамска, чьи хоккеисты набрали 66 очков в 45 играх. С "Нефтехимиком" "Барыс" померится силами в Астане 25 января.