Спорт

ХК "Барыс" обыграл в гостях "Сочи"

Астанинский "Барыс" одержал волевую победу над "Сочи" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Уже через 25 секунд после начала встречи, проходившей в Сочи, Майк Ландин оставил "Барыс" в меньшинстве, чем и воспользовался соперник. Макс Вярн (3-я минута) открыл счет в матче. Подопечным Андрея Назарова удалось отыграться еще до перерыва при игре "5 на 3" усилиями Кевина Даллмэна (14-я).

Вторую 20-минутку ударно провел "Барыс", забросив три безответные шайбы. По разу отличились Максим Семенов (22-я), Роман Старченко (30-я) и Найджел Доус (37-я), для которого этот гол стал 30-м в текущем сезоне.

Однако последнее слово в матче осталось за хозяевами. За четыре минуты до финальной сирены Михаил Анисин в большинстве одну шайбу отквитал, но на большее у хоккеистов "Сочи" времени не хватило. Итог 4:2 в пользу "Барыса".

Благодаря этой победе, которая стала 25-й в текущем сезоне, "Барыс" набрал 77 очков и догнал идущий пятым на "Востоке" уфимский "Салават Юлаев", который ранее потерпел четвертое поражение кряду, дома уступив "Йокериту". В активе "Сочи" осталось 74 балла и седьмая строчка на "Западе".

Следующий матч "Барыс" проведет также на выезде 6 февраля в Нижнем Новгороде с местным "Торпедо".

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