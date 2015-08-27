Астанинский "Барыс"одержал первую победу в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), обыграв дома уфимский "Салават Юлаев", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.
Встреча, прошедшая в Астане, завершилась со счетом 5:3 (1:1, 2:1, 2:1) в пользу хозяев. В составе "Барыса" хет-трик оформил Дастин Бойд (1-я, 27-я и 43-я минуты), еще по шайбе забросил Роман Савченко (25-я) и Максим Семенов (45-я).
У "Салавата Юлаева" отличились Николай Прохоркин (3-я), Сергей Соин (35-я) и Линус Умарк (50-я).
Для "Барыса" эта победа стала первой в новом сезоне КХЛ после поражения от магнитогорского "Металлурга". Следующую игру астанчане проведут 30 августа также дома против "Нефтехимика".