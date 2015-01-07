ХК "Барыс" в гостях обыграл "Салават Юлаев"

Спорт
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Фото с сайта ХК "Барыс"
Казахстанский "Барыс" обыграл в гостях уфимский "Салават Юлаев" в рамках Континентальной хоккейной лиги, передает Vesti.kz.

Встреча носила крайне принципиальное значение, так как команды являются соседями в турнирной таблице Восточной конференции. Также оба коллектива не слишком успешно выступают в последние недели. Что касается "Салавата Юлаева", то уфимцы и вовсе проиграли последний матч "Металлургу", выигрывая по ходу встречи с разницей в три шайбы. Таким образом некое психологическое преимущество было на стороне "Барыса", который свою последнюю игру проводил больше недели назад и обыграл дома "Трактор" – 4:2.

Тем не менее преимущество в этой игре букмекеры отдавали хозяевам льда. "Салават Юлаев" действительно владел превосходством по броскам в первом периоде, но в заброшенные шайбы оно не вылилось. Открыть счет командам удалось лишь во второй двадцатиминутке, когда на 33-й минуте отличился Дмитрий Семин в составе "Салавата". "Барысу" потребовалась всего минута, чтобы восстановить равновесие –заброшенная шайба на счету Романа Старченко.

В середине третьего периода Найджел Доус вывел "Барыс" вперед, реализовав большинство. Примечательно, что Старченко и Доус единственные в "Барысе", кто забрасывает уже третий матч подряд. Была у "Барыса" отличная возможность, чтобы развить превосходство до финального свистка, когда команда играла в большинстве 5 на 3. Уфимцы в том эпизоде отбились, но в итоге все равно пропустили третью шайбу уже в пустые ворота на последней минуте. Ее автором стал Кевин Даллмэн. Итоговый счет 3:1 в пользу "Барыса". Отметим отличную игру в воротах "Барыса" Павла Полуэктова, который заменяет основного травмированного голкипера команды Яна Лацо. Таким образом, команды сравнялись в таблице Восточной конференции, но у уфимцев есть одна игра в запасе.

Следующий матч в "Барыс" проведет 10 января на своем льду против "Автомобилиста".

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