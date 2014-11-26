ХК "Сарыарка" на домашнем льду победила "Ермак"

Фото с сайта ХК "Сарыарка"
В Караганде в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги
"Сарыарка" одержала победу над "Ермаком" из Ангарска, передает Vesti.kz
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Встреча завершилась со счетом 5:3. Хозяева льда вели 3:0 уже к 17-й минуте встречи, к этому времени они также успели реализовать штрафной буллит. Шайбы на счету Михаила Паньшина, Евгения Белухина и Кирилла Тамбиева. Гости сократили разрыв до 3:2 к 45-й минуте встрече. На 49-й Эрикс Шевченко реализовал большинство, но хоккеисты "Ермака" опять успели сделать разрыв в счете минимальным. Надеясь сравнять до 4:4, гости сняли вратаря, но вместо этого на последней минуте пропустили в пустые ворота.