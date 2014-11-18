ХК "Сарыарка" вышел в лидеры чемпионата ВХЛ

Фото с сайта ХК "Сарыарка"
Карагандинская "Сарыарка" обыграла на выезде ангарский "Ермак" в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), сообщает Vesti.kz.

В первом периоде зрители заброшенных шайб не увидели. В середине второго Дмитрий Майданюк (33-я), разыграв лишнего, вывел "Ермак" вперед.

Однако хоккеисты "Сарыарки" еще до перерыва сумели не только отыграться, но и повести в счете. Отличились Олег Ломако (36-я) и Александр Зубрицкий (38-я).

На 45-й минуте Михаил Паньшин и вовсе удвоил преимущество карагандинцев. В итоге эта шайба установила окончательный счет – 3:1 в пользу действующего чемпиона ВХЛ.

Благодаря этой победе "Сарыарка" набрала 50 очков и вышла в лидеры чемпионата. У "Ермака" остались 32 балла и 16-я строчка.

