Хлеб: большая ценность и рациональная стоимость 822 Ирина НОС

Напомним, Глава государства Нурсултан­ Назарбаев еще в начале сентября на расширенном заседании с акимами трех зерносеющих областей – Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской – высказался на этот счет. Тогда Президент сделал упор на то, что цены на хлеб должен регулировать рынок. Президент сказал, что надо "субсидировать потребителей" и цену на хлеб "сделать нормальной", поскольку стоимость печеного хлеба не может быть рыночной при государственном регулировании этой части зернового рынка.



Вопросы относительно перспектив установления рыночной цены печеного хлеба "Казахстанская правда" адресовала вице-министру сельского хозяйства Сапархану Омарову. Он напомнил, что в качестве одной из мер для ранее применяемой стабилизации цен на формовой хлеб с 2009 по 2013 год продовольственная пшеница из государственных ресурсов зерна реализовывалась мукомольным и хлебопекарным предприятиям по ценам ниже рыночных.



– Было принято решение о субсидировании с октября 2014 года части затрат зерноперерабатывающих организаций по закупу зерна, то есть о возмещении перерабатывающим организациям разницы между рыночной и фиксированной ценой. Перерабатывающим компаниям было дано право выбора: кроме зерна из государственных ресурсов, они могли покупать продовольственную пшеницу и на свободном рынке, – пояснил вице-министр.



Между тем, согласно данным министерства, на цели возмещения названной разницы между ценами из резерва Правительства было выделено 11,5 млрд тенге на ноябрь-декабрь 2014 года и январь – октябрь 2015 года. При этом новый механизм предусматривал ежеквартальное увеличение фиксированной стоимости зерна с 28 тыс. до 35 тыс. тенге.



– В конце 2014 года и в первом квартале 2015 года норматив субсидии составлял 13,7 тысячи тенге. В последующие месяцы, в зависимости от рыночной цены на зерно, размер субсидии начал постепенно уменьшаться и достиг 5 тысяч тенге на тонну зерна. При этом, несмотря на одинаковую для всех областей отпускную цену зерна, печеный хлеб в регионах республики стоил по-разному. И это явное свидетельство того, что увеличение стоимости зерна не может быть основной причиной для роста цены на печеный хлеб, – рассказал Сапархан Омаров.

Также он пояснил, что в стоимости хлеба "сидят" и другие затраты, а увеличение любой из них немедленно отражается на цене хлеба.



Во-первых, по словам вице-министра, это тарифы на электроэнергию и коммунальные услуги; во-вторых, затраты на логистику; в-третьих, фонд заработной платы. Есть и другие слагаемые, стоимость которых отражается на цене той булки хлеба, которую наши граждане покупают к столу ежедневно.



К примеру, по данным статистических органов, с 2010 года электроэнергия подорожала на 107%, горюче-смазочные материалы – на 61%. Тогда как цена тонны пшеницы выросла всего на 23%. При этом, согласимся, даже наделенным правом контроля государственным органам было бы сложно рассчитать в цене булки стоимость ее доставки от места изготовления до розничной точки реализации. В этой части формирования цены как раз руководят рыночные отношения. Соответственно, надо позволить рынку устанавливать цену и на печеный хлеб.

Кроме того, Сапархан Омаров считает, что хлебопекарным предприятиям давно пора модернизироваться, поскольку на данном этапе их производство чрезвычайно энергоемкое.



– Крайне важна и степень применения хлебопеками инновационных технологий. Кроме того, применяемый механизм субсидирования не допускает развития конкуренции в этом сегменте рынка, поскольку субсидии получают, как правило, крупные предприятия, использующие устаревшие технологии и имеющие энергоемкое оборудование. Новым же предприятиям, применяющим современные технологии, сложно конкурировать с переработчиками, получающими зерно по сниженной цене. В целом искусственное сдерживание цен на хлеб препятствует инвестициям в модернизацию действующих и создание новых производств, – говорит он.



Как топ-менеджер аграрного ведомства Сапархан Омаров всю схему знает изнутри, а как продвинутый потребитель согласиться с ней не готов. Потому что в результате госрегулирования цены социальный хлеб доступен всем слоям населения, в том числе обеспеченным гражданам, что "социально несправедливо". На его взгляд, установление справедливой цены на печеный хлеб не может подкосить доходы социально уязвимых казахстанцев. Поскольку им будет обеспечена своего рода субсидия в рамках адресной социальной помощи.



– Для компенсации повышения цен на продовольственные товары гражданам с доходами ниже черты бедности Правительством принято решение о широком применении института адресной социальной помощи. Также Министерству здравоохранения и социального развития совместно с министерствами национальной экономики, финансов, юстиции поручено проработать вопрос перехода на механизм адресной помощи социально уязвимым слоям населения с 2016 года. А чтобы переход с фиксированных цен на хлеб к рыночным был постепенным, программа субсидирования, с которой мы начали разговор, продлена до конца 2015 года. Норматив субсидии уменьшен с 5 тысяч тенге до 2,5 тысячи тенге за тонну зерна. Таким образом, с 1 января 2016 года программа субсидирования не будет реализовываться, – отметил Сапархан Омаров.



Заметим, что сама программа предусматривала вслед за снижением суммы государственных субсидий на выпечку социального хлеба постепенное повышение его стоимости на небольшие величины ежеквартально. При том что часть регионов не воспользовалась такой возможностью, вице-министр замечает, что им дали возможность регулировать цены вплоть до 1 июля 2016 года, но уже за счет местного бюджета.



В завершение вице-министр привел такие данные: по сведениям АО "КазАгроМаркетинг", средняя стоимость 600-граммовой булки хлеба из муки I сорта в республике составляет 54,6 тенге. Также, по данным МСХ, валовой сбор зерна урожая текущего года в первоначальном весе составляет 19,9 млн тонн при урожайности 13,5 цент­нера с гектара, в том числе пшеницы – около 14,7 млн тонн. Это позволяет довести экспортный потенциал до 7,5 млн тонн. Средняя цена тонны пшеницы III класса составляет 40–42 тыс. тенге, что почти на уровне мировых цен.



