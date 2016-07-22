Хлеб и сахар в Астане подешевеют

Фото с сайта astana.gov.kz
Акимат столицы заключил договоренность с основными поставщиками хлеба, сахара и муки о снижении цен на продукцию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акима столицы.

"В частности, достигнута договоренность с ТОО "Мир Круп", которое является одним из основных поставщиков бакалейной продукции розничных сетей Астаны. Компания снизит отпускную цену на сахар на 6 тенге. О снижении цены на хлеб формовой до 5 тенге сообщило руководство компании ТОО "Сапа Нан". На 15% будут снижены цены на муку для торговых точек. Об этом сообщило руководство ТОО "Астык Логистик" – дистрибьютор муки, макарон и круп ТМ "Цесна", – говорится в сообщении. 

Как известно, акиматом города принято решение об организации ежедневных ярмарок сельскохозяйственной продукции и расширения количества мест торговли, в том числе появление автолавок. На ярмарках цены на продукты будут постоянно контролировать представители городской администрации.

Министр национальной экономики РК Куандык Бишимбаев и аким столицы Асет Исекешев посетили ряд крупных торговых объектов города и ознакомились с ситуацией на столичных прилавках.

Для координации принимаемых мер по данному вопросу создан оперативный штаб во главе с заместителем акима города Андреем Лукиным. 

Акиматом столицы проводится ежедневный мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары. Мониторинг будет проводиться до тех пор, пока цены не будут стабилизированы. В сравнении с другими регионами в Астане ситуация сейчас на среднем уровне.

