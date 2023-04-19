Хлеба и семечек

По информации областного управления сельского хозяйства, почти половину всей пашни – 285 тыс. га, или 44% – нынче отвели под зерновые и зернобобовые культуры, пятую часть земель – под кормовые и 2% – под картофель, овощи, бахчу.

Ровно треть посевных земель займут масличные культуры, то есть подсолнечник. И это несмотря на то, что наука рекомендует фермерам сократить площади под подсолнечник до 25%, а лучше – до 20%. Эта культура приносит хозяйствам хорошую прибыль, но буквально убивает плодородие почв.

Для весенних полевых работ региону выделено 20 тыс. тонн удешевленного дизтоплива по итоговой цене 207–216 тенге за литр. Цена напрямую зависит от того, насколько отдаленным является район. Как заверили в управлении, поставки ГСМ идут в полном соответствии с графиком, перебоев нет.

Кроме того, на 100% удалось закрыть потребности по минеральным удобрениям. Всего хозяйства области закупили 25 тыс. тонн удобрений, причем львиная доля контрактов пол­ностью оплачена.

В настоящее время в бюджете предусмотрено 4 млрд тенге на программы субсидирования растениеводства, в том числе 1,1 млрд тенге – на семеноводство, 2,9 млрд тенге – на удешевление удобрений и пестицидов, 49 млн тенге – на использование поливной воды.

Как подчеркнули специалисты, из 19 социально значимых продуктов по 16 видам Восточный Казахстан обеспечивает себя на 50–100%. Регион самодостаточен по зерну, молоку, мясу, растительному маслу, картофелю и другим овощам.

Как правило, основные полевые работы в ВКО начинаются с третьей декады апреля. Первыми влагу начинают закрывать южные районы – Зайсанский, Тарбагатайский, следом присоединяются хозяйства востока и севера области. Сев идет в течение мая. Впрочем, этот календарь условный, и каждый год он меняется в зависимости от погоды.