Свежий выпуск
​«Хлебная корзина» континента
Лилия Сыздыкова

Агропромышленный комплекс и производство сельскохозяйст­венной продукции Казахстан определил одним из приоритетов экономического развития. Причем в планах стоит не просто насытить внутренний рынок качественными продуктами питания, но и экспортировать их. Для того чтобы проинформировать зарубежных партнеров об имеющемся огромном потенциале страны в АПК и пригласить их к взаимовыгодному сотрудничеству в этой сфере, заместитель Премьер-минист­ра РК – министр сельского хозяйства Аскар Мырзахметов и министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов провели совместное совещание для представителей аккредитованного в Казахстане дипломатического корпуса и международных бизнес-ассоциаций.

В Послании Президента «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» перед сектором АПК были поставлены конкретные задачи, на реализацию которых направлена принятая Государст­венная программа развития агропромышленного сектора на 2017–2021 годы.

– Цель новой госпрограммы заключается в том, чтобы производить в Казахстане востребованную на рынках конкурентоспособную продукцию, – подчеркнул Аскар Мырзахметов, обратив внимание, что у нашей страны есть потенциал стать одним из крупнейших в мире производителей экологически чистых продуктов питания и так называемой «хлебной корзиной» на всем евразийском континенте.

Для реализации экспортного потенциала казахстанского АПК и привлечения инвестиций в эту сферу активно используются дипломатические представительства Казахстана за рубежом. Вмес­те с тем, как подчеркнул глава МСХ, казахстанская сторона для активизации этой работы намерена направлять делегации в те государства, сотрудничество с которыми в этой сфере имеет хорошие перспективы. Для того чтобы такие бизнес-миссии были максимально эффективными и полезными для всех сторон, Аскар Мырзахметов призвал иност­ранных дипломатов выходить на ответственные казахстанские ведомства с конкретными предложениями, пожеланиями, комментариями.

– Мы считаем, что на сегодня совместная реализация проектов в области сельского хозяйства имеет очень хорошую перспективу, и приглашаем бизнесменов ваших стран вместе реализовывать эти возможнос­ти, – обратился вице-премьер к дипломатам.

Кайрат Абдрахманов также проинформировал представителей дипкорпуса о Совместном плане мероприятий МИДа и МСХ, в рамках которого планируется координация и объе­динение деятельности двух ведомств на инвестиционном и экспортном направлениях в развитии АПК. По данным Минсельхоза, аналогичный план ведомство в ближайшей перспективе планирует подписать и с Министерством по инвестициям и развитию.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что в условиях новой глобальной реальности Казахстан придает приоритетное значение ускоренному развитию агропромышленного сектора.

– Многие государства, которые вы представляете как дипломаты, имеют успешный опыт развития сельского хозяйства, и Казахстан заинтересован в ваших советах, технологиях и ноу-хау, чтобы эффективно развивать аграрную промышленность, – обозначил глава МИДа еще одно важное направление сотрудничества.

Подробно о приоритетах Казахстана в развитии АПК, отраженных в принятой по поручению Президента госпрограмме, рассказала дипломатам вице-министр сельского хозяйства Гульмира Исаева. Отдельно она остановилась на работе МСХ по улучшению инвестиционного климата. Подчеркнула, что в стране гарантирована полная защита прав инвесторов и стабильность заключенных контрактов, рассказала об имеющихся преференциях и мерах поддержки, оказываемых предпринимателям, вкладывающим средства в АПК страны.

– Инвестиции в агропромышленный комплекс обеспечат увеличение производительности труда, улучшение качества продукции, повышение ее конкурентоспособности на внешних рынках. И наш потенциал именно в аграрном секторе, несомненно, поможет осуществить значимый вклад в обеспечение всемирной продовольственной безопаснос­ти, – подчеркнула Гульмира Исаева.

В свою очередь представители аккредитованного в Астане дипломатического корпуса получили возможность задать главам внешнеполитического и сельскохозяйственного ведомств все интересующие воп­росы касательно политики Казахстана в сфере развития АНК и привлечения инвестиций, возможностей для ведения бизнеса в стране.

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