Хлеборобы повторили высокий результат

Сельское хозяйство
Бек Нигметов

Казахстанские аграрии вновь добились высокого урожая, намолотив 24,3 млн тонн зерновых.

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По информации пресс-службы Министерства сельского хозяйства, этот результат стал одним из наиболее успешных за последние 15 лет. Он подтверждает высокий производственный потенциал отечественного АПК.

Важным результатом нынешней жатвы стали не только объемы полученного урожая, но и его качество. По предварительным данным, около 72% мягкой пшеницы, поступившей на элеваторы, соответствует третьему классу. В 48% исследованных проб со держание клейковины превышает 28%. В Акмолинской области доля пшеницы третьего класса достигает 90%, а пшеницы категории Hi-Pro – 70%.

Высокие качественные показатели создают дополнительные возможности для использования казахстанского зерна в продовольственных целях, развития переработки и укрепления конкурентных позиций отечественной продукции на внешних рынках.

Положительная динамика сохраняется и в зерновом экспорте. За два последних маркетинговых года Казахстан отгрузил зарубежным импортерам 15,5 и 16 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте соответственно. Эти показатели являются рекордными за весь период независимости республики. По данным АО «НК «Қазақстан темір жолы», только с сентября (начало маркетингового года) по 19 октября 2026 года экспорт зерна составил 1,657 млн тонн, увеличившись на 9%.

Для дальнейшего повышения эффективности производства продолжается системная работа по модернизации АПК. В числе ключевых направлений – расширение доступа аграриев к льготному финансированию, обновление сельскохозяйственной техники, повышение обеспеченности минеральными удобрениями и качественными семенами, внедрение современных агротехнологий, рациональное использование земельных и водных ресурсов, а также адаптация сельского хозяйства к климатическим изменениям.

Как сообщает аграрное ведомство, за последние три года объем внесения минеральных удобрений увеличился почти втрое и в 2025 году достиг 1,8 млн тонн. В 2026-м при плановом показателе в 2,3 млн тонн уже внесено 2,1 млн тонн. Доля элитных семян достигла 12%, что создает предпосылки для дальнейшего повышения урожайности и качества сельско хозяйственной продукции.

В уборочных работах 2026 года было задействовано более 130 тыс. тракторов, 29 тыс. зерноуборочных комбайнов, 17 тыс. жаток и около 130 тыс. единиц другой сельскохозяйственной техники. Благодаря последовательному обновлению машинно-тракторного парка с 2023 по 2025 год общий уровень изношенности сельхозтехники снизился с 85 до 65%.

Дополнительную поддержку техническому переоснащению отрасли оказывает программа льготного лизинга. С начала ее запуска аграрии приобрели более 12,7 тыс. тракторов и 2 340 зерно уборочных комбайнов.

#урожай #сельхоз

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