Хлеборобы СКО – в числе лучших

В этом году аграрии Северо-Казахстанской области намолотили 4,9 млн тонн зерна при урожайности 17 цент­неров с гектара. Это лучший показатель среди зерносеющих регионов страны, отмечает пресс-служба областного акимата.

фото пресс-службы облакимата

Объем валовой продукции сельского хозяйства достиг 697,1 млрд тенге. В отрасль привлечено 170,2 млрд тенге инвестиций. За последние два года в регионе реализовано 44 инвестиционных проекта.

Особое внимание уделяется развитию молочного животноводства. Опыт СКО в создании молочно-товарных ферм получил высокую оценку Главы государства и стал примером для других регионов страны. В рамках тиражирования этой практики в Казахстане реализован 71 проект молочно-товарных ферм общей мощностью 462 тыс. тонн молока в год.