Хлебу посвящается

Сельское хозяйство,Общество
Рысбек Жантыкеев
старший корреспондент отдела экономики

В минувшую субботу в Астане на базе КазАТИУ им. С. Сейфуллина отмечался Всемирный день хлеба. Мероприятие, приуроченное к дате учреждения в октябре 1945 года Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) ООН, прошло в форме фестиваля. Его организаторами выступили Бюро по связям и партнерству FAO в нашей стране совместно с Министерством сельского хозяйства и университетом.

фото автора

…Перед центральным входом в аграрный вуз в этот день царила праздничная атмосфера. Звучала музыка, на столиках в торговых рядах были выставлены всевозможные хлебные изделия. При этом каждый желающий имел возможность оценить их вкусовые качества.

На церемонии открытия фестиваля выступили вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы, ректор КазАТИУ Марат Тиреуов и координатор программ FAO в Казахстане Жаныл Бозаева.

– Значение этого мероприятия велико, поскольку оно наглядно показывает путь хлеба до нашего стола. За каждой буханкой стоит труд ученых, фермеров и переработчиков. Фестиваль призван привлечь внимание общества к нелегкому труду, служа эффективной площадкой для диалога между наукой, производителями и партнерами, – отметил вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы.

Представитель аграрного министерства подчеркнул роль осуществляемого в Казахстане проекта FAO, направленного на модернизацию селекции растений, внедрение современных технологий и повышение качества семян как ключевых факторов роста урожайности и устойчивости аграрного произ­водства.

Казахстан уже два года подряд демонстрирует рекордные показатели урожайности. В среднем собирается около 27 млн тонн пшеницы. По итогам прошлого сезона экспорт зерна достиг 15,5 млн тонн.

Координатор программ FAO в Казахстане Жаныл Бозаева отметила особое место хлеба в нашей жизни. Он служит символом общей продовольственной системы, объединяющей людей, науку, сельское хозяйство и государственные органы.

Обращаясь к участникам фестиваля, ректор аграрного вуза Канат Тиреуов призвал по достоин­ству оценивать труд отечест­венных аграриев. Они встают до восхода солнца, чтобы в каж­дом казахстанском доме был хлеб. За каждым новым сортом пшеницы – годы, а иногда десятилетия кропотливого труда селекционеров. Поэтому урожай рождается также в лабораториях и на опытных участках.

В Дне хлеба приняли участие сотрудники посольств Венгрии, Польши, Словакии, Чехии, Бельгии, Германии и Бразилии. Они открыли участникам меро­приятия хлебные традиции своих стран.

Тема «Семена и инновации», ставшая центральной, была посвящена казахстанским сортам пшеницы, современному семено­водству и инновационным решениям в сельском хозяйстве. На площадке «Пшеница и хлеб» участники смогли проследить путь от зерна до муки и готового продукта, ознакомиться с продукцией отечественных производителей и узнать о роли науки и технологий в выпуске продовольствия.

Свои изделия на фестивале представили как крупные фирмы, так и частные предприниматели. Все желающие смогли ознакомиться с широким ассортиментом сельскохозяйственной и пищевой продукции казахстанского производства.

#сельское хозяйство #фестиваль #КазАТИУ #Всемирный день хлеба

Популярное

Все
84 награды завоевали казахстанцы на летних Играх
На Кок-Жайлау сажали ели
Хлебу посвящается
От среднего образования – к комплексной заботе
Распоряжение Главы государства о назначении
Ответственность как залог справедливости
Распоряжение Главы государства о назначении
Распоряжение Главы государства о назначении
Расширяется транзитный потенциал
Заводы, подстанция, детсад...
Теплообменник – горячее «сердце»
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Satbayev University запускает программу двойных дипломов с топовыми немецкими университетами
Освоено производство экопанелей из овечьей шерсти
Президент Казахстана и Канцлер Германии ответили на вопросы журналистов
Талантам надо помогать
Умерла казахстанская журналистка Индира Жылкайдарова
Тюркский мир: новые источники и материалы
Серебряное трио Казахстана
Лучшие кикбоксеры планеты
Возрождая традиции читающих наций
Казахстанские школьники вошли в топ-3 чемпионата WRO Asia-Pacific в Индии
Педагог с большой буквы
Практические правозащитные механизмы
Знания определяют будущее
Под знаком Булата Аюханова
Казахстан предлагает Германии партнерство от геологоразведки до высокотехнологичного производства - авторская статья Президента в Handelsblatt
Депутат предложил меры по поддержке магазинов у дома
Президент выступил на международном форуме AI & Digital Bridge-2026
В Лос-Анджелесе вручили премию MTV Video Music Awards 2026
Девятиэтажка пойдет под снос
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Первые призывники из Астаны отправились служить на границу
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Цена гостеприимства: как туристические налоги меняют индустрию путешествий
Архитектура за пределами Земли: чем занимается казахстанка в Нью-Йорке
Аудит выявил нарушения налогового администрирования в Астане на сотни млн тенге
Время белых полей
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Astana Musical открыл юбилейный сезон репертуарным мюзиклом
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Джорджа Мелони ответила на поздравление Касым-Жомарта Токаева
Новый облик старого вокзала
Неустойчивая погода прогнозируется в Казахстане 15–17 сентября

Читайте также

Состоялось первое заседание комитета Халық Кеңесі
Международное право в действии: эксперт оценил правозащитны…
Бельгийский эксперт отметил гуманистическое значение отмены…
День учителя отмечают в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]