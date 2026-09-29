Хлебу посвящается

…Перед центральным входом в аграрный вуз в этот день царила праздничная атмосфера. Звучала музыка, на столиках в торговых рядах были выставлены всевозможные хлебные изделия. При этом каждый желающий имел возможность оценить их вкусовые качества.

На церемонии открытия фестиваля выступили вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы, ректор КазАТИУ Марат Тиреуов и координатор программ FAO в Казахстане Жаныл Бозаева.

– Значение этого мероприятия велико, поскольку оно наглядно показывает путь хлеба до нашего стола. За каждой буханкой стоит труд ученых, фермеров и переработчиков. Фестиваль призван привлечь внимание общества к нелегкому труду, служа эффективной площадкой для диалога между наукой, производителями и партнерами, – отметил вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы.

Представитель аграрного министерства подчеркнул роль осуществляемого в Казахстане проекта FAO, направленного на модернизацию селекции растений, внедрение современных технологий и повышение качества семян как ключевых факторов роста урожайности и устойчивости аграрного произ­водства.

Казахстан уже два года подряд демонстрирует рекордные показатели урожайности. В среднем собирается около 27 млн тонн пшеницы. По итогам прошлого сезона экспорт зерна достиг 15,5 млн тонн.

Координатор программ FAO в Казахстане Жаныл Бозаева отметила особое место хлеба в нашей жизни. Он служит символом общей продовольственной системы, объединяющей людей, науку, сельское хозяйство и государственные органы.

Обращаясь к участникам фестиваля, ректор аграрного вуза Канат Тиреуов призвал по достоин­ству оценивать труд отечест­венных аграриев. Они встают до восхода солнца, чтобы в каж­дом казахстанском доме был хлеб. За каждым новым сортом пшеницы – годы, а иногда десятилетия кропотливого труда селекционеров. Поэтому урожай рождается также в лабораториях и на опытных участках.

В Дне хлеба приняли участие сотрудники посольств Венгрии, Польши, Словакии, Чехии, Бельгии, Германии и Бразилии. Они открыли участникам меро­приятия хлебные традиции своих стран.

Тема «Семена и инновации», ставшая центральной, была посвящена казахстанским сортам пшеницы, современному семено­водству и инновационным решениям в сельском хозяйстве. На площадке «Пшеница и хлеб» участники смогли проследить путь от зерна до муки и готового продукта, ознакомиться с продукцией отечественных производителей и узнать о роли науки и технологий в выпуске продовольствия.

Свои изделия на фестивале представили как крупные фирмы, так и частные предприниматели. Все желающие смогли ознакомиться с широким ассортиментом сельскохозяйственной и пищевой продукции казахстанского производства.