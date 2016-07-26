Статьи Хлопчатник на «сухом пайке» Любовь ДОБРОТА, Южно-Казахстанская область

Межгосударственный канал «Достык», по которому поливная вода из Токтогульского водохранилища приходит в Казахстан через три республики – Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, – сегодня наполовину пуст. При потребности 105 кубометров в секунду поступает только 47 кубов в секунду. Как результат, почти 50 тыс. га земель, где выращивают хлопок-сырец, бахчевые, кукурузу, остаются без полива. И это в разгар июльской жары, когда в редкий день температура воздуха не достигает отметки в 40 градусов.



– Почти месяц назад я должен был поливать хлопковое поле, но вода так и не пришла, – сетует земледелец Керимбек Досыбеков. – Судя по всему, хлопчатник проиграет эту неравную борьбу с жарой, а мы останемся без урожая и с убытками. За это время уже 2 раза надо было полить, а воды как не было, так и нет.

Земельный надел дехканина находится в хвостовой части канала «Достык», и вода сюда попросту не доходит. Ее разбирают по пути земледельцы, чьи посевы точно так же нуж­даются в поливе. Не лучше ситуация и на полях Фурхата Акаева. В канале К-19, который питается из центрального Кировского канала, тоже нет воды. И каждый день засухи только множит потери урожая, ведь технология возделывания хлопчатника предполагает трехразовый полив. Но о такой роскоши хлопкоробы даже не мечтают, им бы хоть раз напоить растения.



Похоже, ситуация шестилетней давности, когда впервые за всю историю хлопководства земледельцы Мактаарала ограничились, по сути дела, одноразовым поливом, на этот раз только усугубилась. Тогда традиционные в последние годы проблемы с поливом осложнились тем, что не был своевременно согласован режим попусков воды из Токтогульского водохранилища. В советское время турбины ГЭС на Токтогульском водохранилище работали в ирригационном режиме, то есть основной поток воды спускался летом и шел на полив. Теперь летом попуски воды даже в многоводные годы ограничиваются, чтобы сбрасывать воду в осенне-зимний период и тем самым увеличить производство электроэнергии в отопительный сезон, когда идет рост потребления.



Еще в начале 1992 года страны Центральной Азии подписали Соглашение о создании Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии (МКВК), на которую возложено решение практически всех вопросов, связанных с межгосударственным вододелением. Спустя шесть лет было подписано еще одно соглашение, которое оговаривает покупку Казах­станом определенного объема электро­энергии взамен на поставку угля и мазута. Определена также квота в объеме 1,1 млрд кубов воды, из которых 700 млн кубов приходится на вегетационный период.



– Десять лет назад в реализации этой схемы появились проблемы, и два последних года практиковался товарообмен, – комментирует ситуацию Ислам Абишев, председатель Комитета по водным ресурсам. – Казахстан покупал летом на паритетных условиях электроэнергию и возвращал ее в сентябре – ноябре. Теперь появилось требование увеличить соотношение 1 к 1,8 при том, что электроэнергия, вырабатываемая гидроэлектростанциями, имеет себестоимость значительно ниже, чем тепловая. Более того, кыргызская сторона настаи­вает, чтобы электроэнергию, полученную летом в обмен на воду, мы теперь возвращали в ноябре-декабре. Это невыполнимое требование, поскольку южные области испытывают дефицит электроэнергии, который восполняется за счет поставки электроэнергии из северных источников. Пропускная же способность линии Север – Юг с трудом покрывает эту потребность. И если согласиться на эти условия, то значит заведомо обесточить Жамбылскую или Южно-Казахстанскую области.



Пока энергетики ищут приемлемый для обеих сторон вариант решения вопроса, группа руководителей крестьянских хозяйств Мактааральского района направила в Правительство телеграмму с просьбой принять меры по увеличению попусков воды в межгосударственный канал «Достык». Среди тех, кто ее подписал, депутат облмаслихата, глава крестьянского хозяйства «Кетебай» Саду Бекенов.

– Если раньше мы испытывали дефицит поливной воды из-за небольших объемов в Токтогульском водохранилище Кыргызстана, то сейчас у кыргызов нет проблем с ресурсами, – говорит С. Бекенов. – В нынешнем году воды накоплено на 5,2 миллиарда кубов больше прошлогоднего, а попуски, наоборот, уменьшены на 100 кубов в секунду. Все внутренние резервы для решения водной проблемы исчерпаны. Крестьяне чистят каналы, принимают меры по уменьшению фильтрации воды, готовы поливать ночью, лишь бы утолить жажду растений. Но каналы пусты, и урожай сохнет на корню. Кусты низкорослые, какие на них вырастут коробочки?!



Не решает проблему дефицита и машинная подача воды из Шардаринского водохранилища. Из-за модернизации Шардаринской ГЭС поставки электроэнергии ограничены. Вместо необходимых 48 МВт поступает 40 МВт, и из них 22 МВт забирают работающие насосы. Да и канал считается резервным, то есть рассчитан на подачу воды в исключительных случаях. Для запуска 18 насосов резервной машинной станции государство ежедневно тратит... около 9 млн тенге! В прошлом году при лимите в 516 млн тенге за сезон этот «резерв» обошелся в 750 млн! Так что вода получается почти золотая, но даже она сегодня не в состоянии утолить хлопковую жажду.

