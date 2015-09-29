Статьи Хлопковое поле без детей Любовь ДОБРОТА, Южно-Казахстанская область

Накануне сбора хлопка-сырца прокуратура области распространила информацию о том, что прошлой осенью в Мактааральском районе 500 учеников из 13 школ привлекались к сельскохозяйственным работам. Вместо того, чтобы сидеть на уроках, дети гнули спины в поле. Сотрудники надзорного органа вернули учеников на занятия, а виновных привлекли к ответственности в соответствии с действующим законодательством.



По информации старшего помощника прокурора области Тамары Утельбековой, в нынешнем году подобных фактов пока не зарегистрировано. Возможно, по причине того, что сбор хлопчатника еще только начинается, и детский труд понадобится в разгар сезона, когда начнет портиться погода и урожай окажется под угрозой быть накрытым снегом. А может быть, оттого, что этой осенью уже с первого дня занятий в школах проводятся мониторинги, в ходе которых контролируется посещение детьми школы. Это делают и сотрудники прокуратуры, и местные исполнительные органы. К примеру, в Мактааральском районе на регулярной основе работает мобильная группа, в состав которой включены работники акимата, прокуратуры, полиции.



– В нашем сельском округе четыре школы, и в каждой из них я бываю раза три на день, – рассказывает аким сельского округа им. Калыбекова Мактааральского района Закирия Бектурсынов. – Под моим личным контролем своевременность начала уроков. Я также проверяю посещаемость детьми школы, выясняю причину отсутствия, если кого-то из учеников нет на занятиях. В последние годы случаев, когда ребенок вместо уроков пошел на поле, у нас нет. Это результат большой работы, проделанной акиматами, правоохранительными органами, общественными организациями. Мы регулярно встречаемся с родителями, ведем разъяснительную работу.



– Детский труд искоренен на хлопковых плантациях, – утверж­дает еще один мой собеседник – аким сельского округа "Мактаарал" Дарханбек Мамутов. – Я много езжу по району и нигде не видел детей в поле. В нашем ауле школьников вообще не принято привлекать к такому труду, хотя под хлопок в нынешнем году отведено 7 050 га из 11 480 га поливной земли. Впрочем, у нас даже взрос­лые не очень охотно соглашаются на эту работу, особенно в последние годы. Люди научились ценить свое здоровье, да и техники у нас предостаточно, чтобы переложить уборку на комбайны.



Два года назад именно Макта­аральский район стал базовым для пилотного проекта, проведение которого инициировала Международная организация труда. В 2002 году наша страна ратифицировала Женевскую конвенцию о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда, но придерживаться буквы и духа этого документа оказалось не так-то просто. МОТ, осознавая глубину проблемы, выделила грант на реализацию проекта по искоренению наихудших форм детского труда, отнеся к таковым сбор хлопчатника. К работе подключились правовой центр женских инициатив (ПЦЖИ) "Сана Сезiм" совместно с управлением по защите прав детей ЮКО при финансовой поддержке МОТ–ИПЕК.



Проект «Создание и пилотирование системы мониторинга детского труда в Мактааральском районе Южно-Казахстанской области» длился на протяжении восьми месяцев. Изначально было решено наладить тесное взаимодействие между государственными, правоохранительными органами и неправительственными организациями. Специально созданная мониторинговая группа, в которую вошли в основном педагоги, медики и местные чиновники, определила пять аулов, в которых использование детского труда стало нормой. Кроме проведения рейдовых мероприятий, она работала буквально с каждой семьей, пытаясь определить, что движет родителями, нещадно эксплуатирующими своих детей.



Конечно же, в основе массового привлечения детей к работе в поле лежали экономические причины. Отправляя детей собирать хлопчатник, малоимущие семьи тем самым стремятся поправить свое материальное положение, чтобы заработать деньги на покупку зимней одежды, угля и продуктов питания. Подворный обход всех жителей аулов Бескеттык, Достык, Коксу, Макталы, Жанааул позволил сотрудникам неправительственной организации определить остро нуждающиеся семьи и помочь им решить накопившиеся проблемы. Кому-то помогли оформить пособие по инвалидности, кого-то поддержали материально, выделив продуктовые корзины и товары первой необходимости. К примеру, шестьдесят семей три раза обеспечили продуктовыми корзинами.



В пяти аулах на учет тогда взяли в общей сложности полторы сотни семей с низким доходом. Им сотрудники ОО "ПЦЖИ "Сана Сезiм" обеспечили материальную поддержку за счет средств гранта МОТ, позаботились об оздоровлении детей и обеспечили конт­роль за их успеваемостью в школе. Социальную адаптацию прошли и родители. Детям, включенным в так называемую группу риска, дважды за время проекта предоставили школьные принадлежности. Двадцать подростков в рамках проекта получили определенные профессиональные навыки, пройдя обучение на компьютерных курсах. Параллельно медики рассказывали родителям о том, какой непоправимый вред здоровью приносит столь непосильная нагрузка на неокрепший детский организм, ведь ребенку приходится весь день находиться в полусогнутом состоянии, таская за собой тяжелый мешок с сырцом.



– Со времени нашего проекта прошло два года, но говорить о полном искоренении детского труда на хлопковых плантациях не приходится, – говорит Хадиша Абышева, руководитель ОО "ПЦЖИ "Сана Сезiм". – Мы сейчас не занимаемся мониторингом ситуации непосредственно в этих аулах, но я исхожу из фактов, обнародованных прокуратурой области. Надеюсь, что с каждым годом подобных случаев будет все меньше и меньше. Основанием для оптимизма служит и то, что подобный проект у нас был в 1996 году, и мне есть с чем сравнивать. Тогда использование детей на сборе урожая было массовым. В 2013 году проблема снизила свою остроту, но все равно не потеряла актуальность.



Чтобы полностью искоренить детский труд на уборке хлопчатника, впрочем, как и на сборе других сельскохозяйственных культур, исполнительным органам необходимо самостоятельно использовать отработанный неправительственной организацией механизм, оказывая экономическую поддержку нуждающемуся населению. Причем распространить эту форму работы не только в хлопковых районах области.



Детский труд у нас все еще широко используется на рынках, на автомойках, на выпасе скота. МОТ–ИПЕК призывает "добиться цели – покончить с детским трудом", определив в качестве точки отсчета 2016 год. К этому году предполагается искоренить наихудшие формы детского труда, а он уже буквально на пороге...