Хлопок газа произошел на заводе в Акмолинской области, пострадал мужчина

Мужчина пострадал в результате хлопка газовоздушной смеси в Акмолинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

Сегодня в 11:50 часов произошел хлопок газовоздушной смеси на территории резервуарного парка для хранения сжиженного углеводородного газа ТОО «Макинский завод теплоизоляции» в Буландынском районе.

На место вызова выехали силы и средства ДЧС Акмолинской области – 8 человек и 2 единицы техники. Пожар локализован в 12:09 часов и ликвидирован в 12:25. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

«В результате хлопка травмирован мужчина 1974 года рождения. Состояние средней степени тяжести. Пострадавший госпитализирован в районную центральную больницу с термическими ожогами 40% тела.

Предположительной причиной послужило нарушение правил заправки резервуаров сжиженного углеводородного газа. На данный момент органами полиции ведется досудебное расследование», – рассказал начальник ДЧС Акмолинской области Нурлан Атыгаев.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.