"Хочу проверить и успокоиться": Биртанов призвал население не создавать ажиотаж с тестами на коронавирус

Фото: yandex.com
Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов после заседания Правительства РК заявил, что всем, кто приехал из Китая, и не только, необязательно проходить тест на коронавирус, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
"Нет никакой необходимости всем, кто прибыл из-за границы, и даже из Китая, проходить тестирование на коронавирус. Данные исследования проводятся только по показаниям, в случае, если у человека есть признаки заболевания коронавирусом. Многие создают ажиотаж – "я хочу провериться и успокоиться". Не сработает это! Смысла нет. Должны быть показания, симптомы. Все пациенты с подозрением на коронавирус будут немедленно обследованы в течение нескольких часов, буквально через 5-6 часов мы будем иметь результаты", – сказал министр.
По его словам, на сегодняшний день все результаты проведенных тестов на коронавирус отрицательные.
"Я прошу граждан успокоиться. То, что вы приехали из Китая, это еще не основание запускать проверку. Около 30 тысяч граждан прибыли из Китая за это время. Практически 29 тысяч - это наши граждане, казахстанцы. Все они находятся под мониторингом. Те, которые прибыли раньше 14 дней, среди них заболевших не обнаружено, их с мониторинга мы сняли. Сейчас остаются около 10 тысяч человек, прибывших за последние 10 дней. Они находятся под наблюдением, мы их проверяем по месту жительства", – продолжил Биртанов.
Глава Минздрава отметил, что с 90 процентами прибыших установлен контакт, их держат на контроле. Основная задача - не допустить на территорию республики проникновения инфекции.
"Но 100-процентной безопасности мы гарантировать не можем. Вы видите, что все больше и больше становится стран, где обнаруживаются заболевшие этим смертельным вирусом. Вторая задача - тщательно наблюдать за всеми контактными лицами, которые представляют потенциальную опасность, и в случае появления симптомов, диагностировать и изолировать, заблокировать распространение. Еще раз скажу, в Казахстане на сегодня коронавируса ни у кого не обнаружено. Мы находимся в полной боевой готовности и будем дальше эту работу продолжать", – заключил Елжан Биртанов.