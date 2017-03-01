​Хочу работать!

Наряду с конкретными предложениями посетители ярмарки получили информацию о возможностях прохождения молодежной практики, трудоустройства на социальные рабочие места, общественные работы. Здесь же была представлена Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы.

По данным Центра занятости населения Уральска, за содействием в трудоустройстве с начала текущего года к ним обратилось 1 934 человека, 828 из них приз­наны безработными. Государственную поддержку в общей сложности получили 1 057 жителей, из них на постоянную работу устроились 519, на молодежную практику – 202, на социальные рабочие места – 12, на общественные работы направлены 324 человека.