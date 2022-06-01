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"Хочу сам лично включиться в пропаганду и развитие шахматного спорта среди детей" – Токаев

В ходе рабочей поездки в Алматы Касым-Жомарт Токаев посетил детский фестиваль "Алматы БалаFest", где в беседе с руководством Федерации шахмат отметил необходимость поддержки и развития шахматного спорта среди детей и молодежи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

"Я полностью поддерживаю, более того, в свое время я часто общался с Карповым Анатолием Евгеньевичем. Он приезжал в Женеву, мы разговаривали о многих вещах.

Я хочу буквально сам лично включиться в пропаганду и развитие шахматного спорта среди детей. Здесь не нужно специального оборудования, нужна элементарная организация и привлечение финансовых средств. Это мы можем сделать.

Замечено, что те дети, которые занимаются шахматами, абсолютно далеки от разного рода вредных занятий. Шахматисты - это очень здоровая часть нашего общества. Давайте вместе развивать шахматы!" - сказал Глава государства.

Стоит отметить, что шахматистка, международный гроссмейстер Динара Садуакасова считает, что умение играть в шахматы способно помочь решать государственные задачи. Такое мнение она высказала в ходе круглого стола в Сенате РК по вопросам молодежной политики.

"Поддержка молодежи для меня равно развитию шахмат. Если мы хотим интеллектуально развитое поколение, то нужно создать условия, чтобы молодежь могла научиться решать логические задачи в условиях дефицита времени, тренировать мозг, улучшать память и повышать его работоспособность, а в этом помогут шахматы", – считает титулованная шахматистка.

По ее мнению, в связи с этим было бы логично открыть школы шахмат во всех регионах страны.

"Важно донести до молодых людей, что шахматы – это не просто игра, а сильнейший инструмент саморазвития. Молодежь, умеющая использовать свой талант во благо и вести честную, сильную игру – это и есть будущее Казахстана. Считаем важным открыть шахматные классы и клубы в школах столицы и в областных центрах", – сказала гроссмейстер.

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