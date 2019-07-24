​Хочу все знать!

Юрист организации Татьяна Ковалева провела бесплатную консультацию и ответила на волнующие молодых людей вопросы. Аудитория была небольшая. Из 34 человек, которые там проживают, на летний период осталось 12. Многие из них трудоустроены, самостоятельно зарабатывают на жизнь. Главный вопрос сейчас для них – жилье. На встрече молодые люди рассказали, что все стоят в очереди на получение жилья. Но вот о том, какие льготы им положены от государства, знают далеко не все. Например, о том, что дети, оставшиеся без попечения родителей, освобож­дены от уплаты государственных пошлин и налогов.

– Вы освобождаетесь от уплаты государственных пошлин за регистрацию недвижимого имущества, за получение паспорта, удостоверения личности. Сюда же входят услуги по выдаче наследства, справок, оформления купли-продажи недвижимости. Если идет купля-продажа, в которой участвуют две стороны, обычно услуга оплачивается 50 на 50 – половину оплачивает одна сторона и другую половину – другая. Вы же освобождаетесь от уплаты своей половины госпошлины, а также от оплаты всех нотариальных справок, – рассказала ребятам Татьяна Ковалева. – Многие нотариусы говорят, что таких льгот нет, отказываются оказывать эти услуги, отправляя к государственным нотариусам. А государственных нотариусов у нас нет. Но у всех нотариусов есть ставка государственная и плюс надбавка своя. Поэтому, когда они вам говорят, что такой льготы нет, нужно напомнить им статью в Законе «О нотариальных действиях» об освобождении от оплаты определенных нотариальных действий.

При этом такая тенденция прослеживается по всему Казахстану, отметила юрист общественной организации, которая не понаслышке знакома с проблемой. Помимо того, что в ходе работы почти ежедневно встречается и общается с детьми с ограниченными возможностями, девушка сама воспитывает особенного ребенка и не раз лично сталкивалась с трудностями при оформ­лении бумаг у нотариусов. В таких случаях выручает знание законов.

– Нам сказали, что такой льготы нет, и мне пришлось нотариу­су показывать статью в законе. Они хитрят, потому что у них частная практика, и им нужно иметь свой доход. Поэтому важно знать свои права, – подчеркнула юрист. – В группу тех, кто может рассчитывать на бесплатное получение услуг, входят инвалиды, дети, оставшиеся без попечения родителей, пенсионеры.

На встрече Татьяна разъяснила ее участникам, на какую поддержку от государства они могут рассчитывать, как действовать во время поиска работы. В этом случае первым делом нужно встать на учет в центре занятос­ти в качестве безработного. Его специалисты в течение четырех месяцев будут подыскивать варианты трудоустройства.

– Если предлагаемые вакансии вас не будут устраивать, то в течение этих четырех месяцев вы будете получать пособие по безработице. По истечении четырех месяцев с учета вас снимают. Так как вы не нашли работу, вы можете снова встать на учет по безработице и продолжать искать работу, – отметила Татьяна Ковалева.

Говорили на встрече и о получении адресной социальной помощи. Юрист напомнила, что адресная социальная помощь выделяется малообеспеченным гражданам, чей доход не превышает 21 тыс. тенге в расчете на каждого члена семьи.

– Сюда входят близкие родственники, родители, бабушки, дедушки и дети. То есть доход на каждого члена семьи не должен превышать 21 тысячи тенге. Если он не превышает этот порог, то государство выделяет пособие, сумма которого в некоторых случаях достигает 200 тысяч тенге при наличии детей – то есть, если это большая семья, – уточнила Татьяна.

21-летняя Ольга Баркова такие встречи считает полезными и необходимыми. Девушка мечтает стать мастером ногтевого сервиса, а пока учится в Северо-Казахстанском государственном университете им. М. Козыбаева на факультете физического воспитания и спорта.

– Я родилась в селе Екатериновка Жамбылского района. Воспитание получила в Соколовском интернате. В 16 лет окончила школу, училась в столице в профессионально-техническом колледже на токаря. Когда приехала в Петропавловск, решила поступать в вуз и окончила курсы мастера ногтевого сервиса, – поделилась Ольга Баркова.

Ее привлекает творческая деятельность, где она может проявлять фантазию, самовыражаться. А знание законов необходимо для того, чтобы уверенно идти по жизни.

Кстати, по словам воспитателя Дома юношества Татьяны Голубевой, многие из их ребят учатся по гранту в Северо-Казахстанском государственном университете им. М. Козыбаева. Часть воспитанников проходят обучение в колледжах, семь человек уже работают после окончания проф­техучреждения.

В гости сюда частенько наведываются представители правоохранительных органов, сотрудники ювенальной полиции, центра здорового образа жизни, объединения «Молодежь за ЗОЖ». Специалисты проводят консультации, направленные на решение проблем молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В Год молодежи эта работа усилена.