​Хочу все знать

Медицинские учреждения регио­на заявляют о готовности к внед­рению обязательного социаль­ного медицинского страхования (ОСМС). По словам руководителя облздрава Каната Тосекбаева, в области действует информационно-разъяс­нительная группа, члены которой проводят работу как в районах, так и в городе. Наряду с ней к пропагандистской деятельности привлекаются медицинские работники разных уровней – от главврачей до сотрудников скорой помощи. Создан региональный фонд медицинского страхования, клиники подготовили документы и собираются участвовать в конкурсе, который будет проводить ФСМС. Однако наряду с этим нерешенной остается проблема самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

– В Уральске, согласно данным департамента госдоходов, зарегистрировано 30 000 предпринимателей. Но не всех из них можно обнаружить по юридическому адресу, указанному при регистрации, – говорит Канат Тосекбаев. – Проблема возникает и с тем, что не все работодатели, представители малого бизнеса готовы указать всех своих сотрудников.

В управлении здравоохранения ЗКО отмечают, что 95% населения уже прикреплено к поликлиникам, однако около 3 000 граждан имеют пока неопределенный статус, его выяснением занимаются сот­рудники поликлиник совместно с органами социальной защиты.

Эти слова подтверждает и директор ГКП на ПХВ «Городская полик­линика № 1» Светлана Ермеккалиева. 5–10% их пациентов обладают невыясненным статусом, и пока непонятно, кто за них будет платить. В то же время руководитель крупнейшей поликлиники областного центра настроена по-боевому и отмечает, что для перехода к сис­теме обязательного социального медицинского страхования в их медучреждении проведена большая работа: приобретено новое оборудование, специалисты прошли дистанционное обучение, получив соответствующие сертификаты, активно внедряются технические новинки: электронное табло и электронные карты пациентов.

– Мы стараемся перевести прик­репленное население на электронные карты, но пока одновременно с ними действуют привычные для всех – бумажные, – говорит Светлана Ермеккалиева. – В ноябре 2016 года установлено электронное таб­ло, что позволило улучшить нашу работу. Все это делается для того, чтобы в поликлинике не было скоп­ления людей перед кабинетами. Нужно соответствовать высокому уровню обслуживания, потому нами открыта служба поддержки пациентов. Обслуживается у нас около 70,2 тысячи человек, причем за время кампании по прикреплению их численность выросла на 2 тысячи.

Головной болью директора полик­линики, впрочем, как и руководителей практически всех медицинских учреждений региона, остается нехватка кадров: врачи на вес золота.

– Я понимаю, что залогом успеха медучреждения в системе страховой медицины являются кадры, – говорит Светлана Борисовна. – В нынешнем году к нам пришли трое молодых специалистов. В будущем году планируем самостоятельно выехать в медицинские вузы за врачами. Однако наши пациенты не должны ощущать эту нехватку, моя задача – обеспечить их квалифицированными специалистами. Поэтому будем искать выход из этой ситуации, в случае необходимости привлекая врачей из других клиник по договору.

Основной костяк врачей областной инфекционной больницы – специалисты предпенсионного и пенсионного возраста. Эксперименты в сфере медицинского образования привели к тому, что образовался дефицит врачей в целом и узких специалистов в частности, и, чтобы выйти из этой непростой ситуации, приходится дополнительно обучать уже имеющихся, делая из них универсалов. К примеру, благодаря дополнительной специализации из врачей для взрослых готовят инфекционистов-педиатров.

Как отмечает директор областной инфекционной больницы Надия Ахметова, несмотря на сложности с кадрами, их клиника с момента объявления о переходе к медицинскому страхованию начала подготовку к нововведениям.

– Первым делом мы разъяснили каждому нашему работнику, как формируется Фонд медицинского страхования, какие услуги будут доступны, – говорит она. – Вторым этапом работы стало информирование пациентов, для чего подготовили каждого нашего медицинского работника. Естественно, все пациенты хотят получать качественную медицинскую помощь, поэтому, когда доступно им объясняешь, они с готовностью воспринимают реформу, особенно когда это преподносится наглядно: что есть и что будет.

По словам Надии Ахметовой, инфекционная больница второй год работает над повышением уровня оказываемых услуг.

– Качественная медицинская помощь начинается с приемного покоя, быстрого установления диагноза и начала лечения, – уверена она. – В этом должна быть заинтересована и за это ответственна вся команда больницы. Каждый должен осознать, что его личный вклад отражается на работе всего коллектива.