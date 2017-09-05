​Хочу все знать

Статьи
822
Марина Иванова, Западно-Казахстанская область

Медицинские учреждения регио­на заявляют о готовности к внед­рению обязательного социаль­ного медицинского страхования (ОСМС). По словам руководителя облздрава Каната Тосекбаева, в области действует информационно-разъяс­нительная группа, члены которой проводят работу как в районах, так и в городе. Наряду с ней к пропагандистской деятельности привлекаются медицинские работники разных уровней – от главврачей до сотрудников скорой помощи. Создан региональный фонд медицинского страхования, клиники подготовили документы и собираются участвовать в конкурсе, который будет проводить ФСМС. Однако наряду с этим нерешенной остается проблема самозанятых и индивидуальных предпринимателей. 

– В Уральске, согласно данным департамента госдоходов, зарегистрировано 30 000 предпринимателей. Но не всех из них можно обнаружить по юридическому адресу, указанному при регистрации, – говорит Канат Тосекбаев. – Проблема возникает и с тем, что не все работодатели, представители малого бизнеса готовы указать всех своих сотрудников.

В управлении здравоохранения ЗКО отмечают, что 95% населения уже прикреплено к поликлиникам, однако около 3 000 граждан имеют пока неопределенный статус, его выяснением занимаются сот­рудники поликлиник совместно с органами социальной защиты.

Эти слова подтверждает и директор ГКП на ПХВ «Городская полик­линика № 1» Светлана Ермеккалиева. 5–10% их пациентов обладают невыясненным статусом, и пока непонятно, кто за них будет платить. В то же время руководитель крупнейшей поликлиники областного центра настроена по-боевому и отмечает, что для перехода к сис­теме обязательного социального медицинского страхования в их медучреждении проведена большая работа: приобретено новое оборудование, специалисты прошли дистанционное обучение, получив соответствующие сертификаты, активно внедряются технические новинки: электронное табло и электронные карты пациентов.

– Мы стараемся перевести прик­репленное население на электронные карты, но пока одновременно с ними действуют привычные для всех – бумажные, – говорит Светлана Ермеккалиева. – В ноябре 2016 года установлено электронное таб­ло, что позволило улучшить нашу работу. Все это делается для того, чтобы в поликлинике не было скоп­ления людей перед кабинетами. Нужно соответствовать высокому уровню обслуживания, потому нами открыта служба поддержки пациентов. Обслуживается у нас около 70,2 тысячи человек, причем за время кампании по прикреплению их численность выросла на 2 тысячи.

Головной болью директора полик­линики, впрочем, как и руководителей практически всех медицинских учреждений региона, остается нехватка кадров: врачи на вес золота.

– Я понимаю, что залогом успеха медучреждения в системе страховой медицины являются кадры, – говорит Светлана Борисовна. – В нынешнем году к нам пришли трое молодых специалистов. В будущем году планируем самостоятельно выехать в медицинские вузы за врачами. Однако наши пациенты не должны ощущать эту нехватку, моя задача – обеспечить их квалифицированными специалистами. Поэтому будем искать выход из этой ситуации, в случае необходимости привлекая врачей из других клиник по договору.

Основной костяк врачей областной инфекционной больницы – специалисты предпенсионного и пенсионного возраста. Эксперименты в сфере медицинского образования привели к тому, что образовался дефицит врачей в целом и узких специалистов в частности, и, чтобы выйти из этой непростой ситуации, приходится дополнительно обучать уже имеющихся, делая из них универсалов. К примеру, благодаря дополнительной специализации из врачей для взрослых готовят инфекционистов-педиатров.

Как отмечает директор областной инфекционной больницы Надия Ахметова, несмотря на сложности с кадрами, их клиника с момента объявления о переходе к медицинскому страхованию начала подготовку к нововведениям.

– Первым делом мы разъяснили каждому нашему работнику, как формируется Фонд медицинского страхования, какие услуги будут доступны, – говорит она. – Вторым этапом работы стало информирование пациентов, для чего подготовили каждого нашего медицинского работника. Естественно, все пациенты хотят получать качественную медицинскую помощь, поэтому, когда доступно им объясняешь, они с готовностью воспринимают реформу, особенно когда это преподносится наглядно: что есть и что будет.

По словам Надии Ахметовой, инфекционная больница второй год работает над повышением уровня оказываемых услуг.

– Качественная медицинская помощь начинается с приемного покоя, быстрого установления диагноза и начала лечения, – уверена она. – В этом должна быть заинтересована и за это ответственна вся команда больницы. Каждый должен осознать, что его личный вклад отражается на работе всего коллектива. 

Популярное

Все
Книга атырауской писательницы Бакытгуль Сармековой будет издана в Лондоне
Приговор организатору финансовой пирамиды вынесен в Шымкенте
Жителям Кызылорды выплатили за прошлый год два миллиона тенге за сообщения о фактах коррупции
Научная разработка павлодарского ученого Лязат Толымбековой помогает решать проблемы экологии, а металлургам страны – экономить миллионы
На 14% подорожало питание в детских садах Костаная
В текущем году порядка 30 000 детей и подростков Туркестанской области получат возможность заниматься в бесплатных спортивных секциях и творческих кружках
В 2022 году на 19 экопостах Алматы проверено более двухсот тысяч автомашин, 25% из них имеют превышение допустимых норм вредных выбросов
Учащихся школы-гимназии для одаренных детей в Атырау вынуждены перевести в другие учебные заведения из-за аварийной ситуации
Без работы над ошибками успеха не видать
Прекратить бои и начать переговоры
Подготовка продолжается
Разминка перед Наурызом
Сохранить наследие прошлого
Ценности, цементирующие общество
Снегохода путь опасный
Обеспечить права граждан
Атлеты с безграничными возможностями
Максимально задействовать возможности
Смягчать политику время не пришло
Суперкубок – у «Астаны»
Средний размер пенсии в Казахстане на февраль озвучили в Минтруда
"Здесь нет никакого криминала" – Жумангарин высказался о происхождении 10 квартир в Актобе
Мясника убили во время спора о разделке туши в Туркестане
"Караганда, Кызылорда, кафе Астаны у меня берут": волонтеры под видом покупателей вышли на поставщика собачатины
Уголовное правосудие: преодоление стереотипов
"Стыдно, если с лопатой увидят знакомые": предпочел колонию уборке улиц житель ВКО
Спецоперация КНБ: ликвидирован канал поставки оружия в Казахстан
Туркестанец притворялся девушкой и вымогал деньги через соцсети
Президент поручил главе "QazaqGaz" продолжить реформирование газовой отрасли
Смаилов: Необходимо поддерживать высокую динамику развития строительной отрасли Жетысуской области
В Байконыре женщина использовала собственного ребенка для хищения денег
Роды приняли в патрульной машине полицейские Караганды
71,7% казахстанцев считают, что страна движется в правильном направлении – соцопрос
Хроническая зависимость отраслей отечественной обрабатывающей промышленности от внешних поставок по широкому перечню товаров, материалов и компонентов – такова реальность, с которой сталкивается «всяк сюда входящий» бизнес, а экономика – с зацикленностью секторов производства на продукцию первичных переделов
Роман Скляр провел встречу с делегацией Бундестага ФРГ
"Полчища клопов и тараканов": волонтеры сняли на видео квартиру одинокой матери с детьми в Актобе
Разграбленные подстанции, недостроенные и брошенные сети водопровода и канализации, непроезжие дороги – такое «развитие» получил один из жилых районов Усть-Каменогорска, ранее считавшийся перспективным
Стартовал прием заявок на первую национальную премию телесериалов Nauryz
Пропавшую актюбинку нашли мертвой в салоне чужого авто
Единый платеж для индивидуальных предпринимателей ввели в Казахстане
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
Льготное автокредитование: как подать заявку
Казахстан планирует существенно нарастить производство товарного газа и электроэнергии к 2029 году
Поправки в Налоговый кодекс подписал Токаев
Токаев подписал закон о цифровых активах
Президент утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях
Отец пытался вскрыть себе вены на глазах у детей в Таразе
Водители автобусов в Семее решили начать неделю невыходом на работу
Собиравшую ягоды женщину застрелили в СКО: осужден бывший полицейский
Еще раз о кино
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
Астанчанин выбросил из окна 4-летнего племянника, зарезал тёщу и спрыгнул с 7-го этажа
У каждого вайнаха есть своя казахская история
Из космоса опасные сигналы
Сбой в работе сайта по автокредиту объяснили в ФРП
Второе за сутки землетрясение произошло в Турции. Число жертв превысило тысячу человек
На избившую парня студентку колледжа завели уголовное дело в Алматы
Костанайцы стали меньше платить за тепло
Сразу в трех регионах Казахстана ощутили землетрясение
В Мангистау выявили незаконную схему транзита автомобилей

Читайте также

Подготовка продолжается
Прекратить бои и начать переговоры
От пандусов – к высоким технологиям
Сохранить наследие прошлого

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]