Хочу все знать
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Марина Иванова, Западно-Казахстанская область
Медицинские учреждения региона заявляют о готовности к внедрению обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). По словам руководителя облздрава Каната Тосекбаева, в области действует информационно-разъяснительная группа, члены которой проводят работу как в районах, так и в городе. Наряду с ней к пропагандистской деятельности привлекаются медицинские работники разных уровней – от главврачей до сотрудников скорой помощи. Создан региональный фонд медицинского страхования, клиники подготовили документы и собираются участвовать в конкурсе, который будет проводить ФСМС. Однако наряду с этим нерешенной остается проблема самозанятых и индивидуальных предпринимателей.