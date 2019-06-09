Ход голосования показывает, что казахстанцы с уверенностью смотрят в будущее – Михаил Гусман

Общество
Лаура Тусупбекова
Фото с сайта ruspekh.ru
Прибывший для наблюдения за выборами в составе миссии наблюдателей от СНГ первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман считает, что ход голосования на внеочередных выборах Президента Казахстана показывает, что казахстанцы уверенно смотрят в будущее. Об этом он заявил на брифинге для журналистов, передает корреспондент Kazpravda.kz

"Выборы великолепно организованы, процесс говорит о том, что казахстанцы с уверенностью смотрят в будущее. Исходя из явки, для меня это очевидно", - сказал Михаил Гусман.

Также он констатировал высокий интерес к выборам.

"Сейчас можем сказать об атмосфере выборов, о том, как они проходят с точки зрения организации, с точки зрения активности казахстанцев. На мой взгляд, это производит впечатление. Уже к полудню, по крайней мере, все мировые агентства дали информацию о том, что уже половина казахстанцев пришли на выборы. Я много раз бывал на выборах, в разных странах, это очень впечатляющая цифра, говорящая об устремлении граждан Казахстана отдать свой голос тому, кого они посчитают правильным, чтобы возглавил страну. Это первые выборы, которые проходят без участия Первого президента, подлинного национального лидера страны - Нурсултана Назарбаева. Это придает этим выборам особенный, специфический характер", - сказал известный журналист.

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