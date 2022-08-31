Фото пресс-службы Президента РК
Образование
Ход исполнения поручений Президента по переориентированию программы "Болашак" обсудили в Акорде

Под председательством Государственного советника Республики Казахстан Ерлана Карина состоялось очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

Решением Комиссии международная стипендия «Болашак» присуждена 84 гражданам, которые пройдут обучение по магистратуре, докторантуре, резидентуре.

В ходе заседания были обсуждены вопросы исполнения поручений Президента Касым-Жомарта Токаева по переориентированию программы «Болашак». Основной акцент делается на подготовку инженерно-технических кадров.

В этом году для обучения по магистратуре и резидентуре выделено 385 стипендий, по программам докторантуры – 60 стипендий.

По итогам заседания Государственный советник дал ряд конкретных поручений.

 

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