​Ход конем

Динара появилась на свет в 1996 году в Астане, что символично – в день рождения четвертого чемпиона мира Александра Алехина и экс-чемпиона мира по блицу Александра Грищука. Она научилась играть в шахматы намного раньше, чем писать. У нее до сих пор хранятся первые бланки (для участия в турнирах нужно было уметь писать), где старательным почерком выводила названия фигур и нотацию. Такая же ситуация была и в музыкальной школе.

В шахматный кружок им. Хакима Омарова пятилетнюю Динару привела мама, так как сама очень любит эту игру. В то же время девочка ходила и в музыкальную школу по классу фортепиано (закончила ее на «отлично») и на художественную гимнастику. В определенный момент пришлось выбирать между шахматами и гимнастикой, и выбор пал на древнюю игру, о чем молодая спорт­сменка не жалеет. Хотя и в гимнастике были хорошие результаты. Но серьезно заниматься шахматами Садуа­касова стала только с 9–10 лет, тогда и начала выигрывать первые турниры.

Время для гроссмейстера действительно очень важно, поэтому она старается использовать его по максимуму. Сейчас кроссворды, сканворды стали для шахматистки одной из форм отдыха. Увлечение корейской кухней, самой страной привело к тому, что ей захотелось научиться говорить по- корейски. Просмотр фильмов, сделанных в Стране утренней свежести, песни – один из лучших способов изучения языка. Также девушка изучает арабский и французские языки.

В копилке нашей шахматистки довольно высокие результаты: чемпионка мира среди девушек до 14 лет, чемпионка мира среди девушек до 17 лет, трехкратная серебряная призерка мира и Азии, вице-чемпионка Казахстана до 20 лет, семикратная чемпионка РК, женский международный гроссмейстер. Изначально Динара не ставила перед собой такой цели – стать профессио­нальной шахматисткой. Ей нравилась сама игра, с огромным удовольствием ходила на тренировки, но это было хобби. После того, как в 2007 году она заняла 2-е место на чемпионате мира среди девушек до 12 лет, приняла решение посвятить большую часть времени шахматам. С того момента шахматы стали основным делом в жизни. «С детства меня воспитали ценить не только труд, но и время. Вечером после всех дел составляла план на следующий день. И это превратилось постепенно в привычку, благодаря чему успеваешь многое сделать, становишься более организованной», – говорит она.

Каждый год молодой гроссмейстер играет по 8–11 турниров, старается больше соревноваться с мужчинами. К примеру, в прошлом году играла в Дохе в сильном open-турнире «Qatar Masters». Можно также отметить чемпионаты мира 2010 и 2014 годов, где чемпионка завоевала две золотые медали в категории среди девушек до 14 и 18 лет. Из недавних соревнований особо хочется выделить чемпионат Азии 2015 года, выиграв его, она завоевала путевку на чемпионат мира среди женщин. На недавно завершившимся чемпионате Азии среди женщин Динара заняла 2-е место, принеся первую медаль Казахстану и Центральной Азии на взрослом чемпионате среди женщин.

Динара Садуакасова входит в состав олимпийской сборной страны, 4 декабря 2012 года Международная шахматная федерация (ФИДЕ) официально присвоила ей звание «Международный гроссмейстер среди женщин». У шахматистки есть мечта стать успешным гроссмейстером среди мужчин.

Наша шахматистка продолжает участвовать в сильных мужских турнирах, приняла участие в Кубке России по шахматам «Мемориал Владимира Дворковича» в Таганроге, затем сыграла в международном open-турнире в Филлахе (Австрия). В свою копилку внесла победу над сербским гроссмейстером PapMisa (рейтинг 2494), выиграв его черными, а также ничьи с международными гроссмейстерами С. Григорьянцем (рейтинг 2581) и В. Епишиным (рейтинг 2546). У гроссмейстера также есть мечта – стать Пос­лом доб­рой воли. Динара планирует помогать людям, быть полезной, нужной. В 2014 году она презентовала книгу, основанную на собственных партиях, «Первые шаги в шахматах». Эти книги девушка бесплатно отдала в школы, образовательные центры с надеждой, что книги помогут детям, которые хотят научиться играть в шахматы. Ей хочется сделать доброе дело. В своей стране мечтает участвовать в разработке нужных и важных для людей законов, помогать в решении проблем детей, родителей и, конечно, молодежи.

– Сейчас в Казахстане шахматы стали популярным видом спорта. Мне приятно знать, что я внесла свой вклад в развитие шахмат в нашей стране. Я решила издать книгу для начинающих, основанную на моих партиях. Считаю, это поможет детям и всем желающим познать азы игры, увлечься шахматами и полюбить ее, – говорит Динара.

В 2011 году по инициативе студентов ЕНУ им. Л. Гумилева был открыт Клуб им. Садуакасовой. В детских центрах развития Астаны, школах, университетах Динара проводит встречи, делится опытом и дает сеансы одновременной игры, участвует в форумах. Спортсменка мечтает, чтобы дети не только умели играть в шахматы, занимались музыкой, увлекались другими видами спорта, но и были гармонично развитыми людьми. В августе этого года ей предстоит чемпионат мира до 20 лет, он пройдет в Индии. От редакции хотелось бы пожелать хороших результатов и интересных партий на чемпионате.