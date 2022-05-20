В Жамбылской области определили сильнейших шахматисток.

Первый областной турнир «Chess Ханшайымы-Taraz» среди девочек собрал на летней шахматной площадке парка имени К. Рыскулбекова около 85 спортсменок в возрасте от 6 до 17 лет. Соревнования, на которые приехали поклонницы популярной интеллектуальной игры из всех уголков области, были организованы Ассоциацией деловых женщин области совместно с шахматной академией Star1.

– Такой турнир проходил впервые в истории шахмат региона. Среди участниц были и сильные, и слабые игроки. Но возможность проявить себя предоставлялась каждой. Хочется, чтобы этот вид спорта в регионе культивировался лучше. Есть немало талантливых детей, им нужна только поддерж­ка, – сказала старший тренер Тараза, мастер спорта РК Нургуль Иланбекова.

Для ученицы 2-го класса таразской гимназии № 7 Айнель Кабыл­гали это третьи соревнования. Она увлекается шахматами уже два года. В свободное от учебы время посещает занятия в профильном кружке и мечтает в будущем открыть свою шахматную академию. В игре ей нравится одерживать победы, которых пока у девочки немного, но она верит, что сможет стать известной спортсменкой. Тем более что есть примеры для подражания, среди которых уроженки Жамбылской области – чемпионка мира по блицу, серебряный призер чемпионата мира по рапиду Бибисара Асаубаева и гроссмейстер среди женщин, призер чемпионата Азии, чемпионка Казахстана Мадина Давлетбаева. Кстати, последняя стала почетной гостьей соревнований.

Игра проходила открыто и прозрачно. За процессом можно было свободно наблюдать как тренерам, так и родителям. За призовые места развернулась довольно серьезная борьба. Все были настроены только на победу, ни одна из участниц не хотела уступать. Из-за большого количества игроков организаторы решили наградить не троих, как принято традиционно, а шес­терых лучших.

По итогам девяти туров соревнований сильнейшей признана ученица 3-го класса таразской средней школы № 39 Бибисара Абылайкызы, опередившая учащуюся 6-го класса гимназии № 40 Юлию Финько. Замкнула первую тройку шестиклассница из Меркенского района Камила Асланкызы. В числе призеров также оказались Айдана Рыскул из района Т. Рыскулова, таразская шахматистка Аиша Куралбек и Балнур Азимхан, представлявшая Меркенский район.

Кроме того, в возрастных группах определены дополнительные номинации, победители в которых получили поощрительные памятные подарки и около 25 сертификатов от жамбылских бизнесвумен на бесплатные мастер-классы и обучение английскому языку, кулинарному делу, гончарному ремеслу, изобразительному искусству и так далее.

– В Год детей мы решили провес­ти ряд мероприятий, направленных в первую очередь на поддержку детского лидерства, особенно среди девочек, и шахматный турнир – один из них. Эта настольная игра, где присутствуют тактика и стратегия, развивает умение планировать, рассчитывать свои действия наперед, предусматривать риски и идти к поставленной цели. Она полезна для всех, но особенно для тех, кто хочет в будущем заниматься предпринимательством. Хотелось бы, чтобы этот вид спорта стал более популярным среди детей. Мы убедились, что интерес есть у многих. Подтверждением этому служит сегодняшнее число участниц, – сказала исполнительный директор Ассоциации деловых женщин Жамбылской области Елена Балло.