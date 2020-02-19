Ход реализации мер по АСП и ОСМС: Ералы Тугжанов посетил ряд соцобъектов столицы

Общество
Заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов посетил ряд социальных объектов в Нур-Султане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу аппарата заместителя Премьер-министра РК.

В Центре поддержки института семьи "Жанұя" Ералы Тугжанов ознакомился с рабочим процессом по оперативному реагированию на запросы граждан в рамках концепции "Слышащего государства".



В центре по принципу "одного окна" объединены 70 услуг, оказываемых 12 государственными органами и учреждениями. Посетители центра обращаются сюда по вопросам здравоохранения, жилья, образования, трудоустройства, получения адресной социальной помощи. Предусмотрено здесь и оказание юридической и психологической помощи гражданам. В среднем работниками центра ежедневно оказывается 250 услуг.

С момента открытия с августа прошлого года в центре рассмотрено 24 тысячи вопросов от 11 тысяч человек (по 18 тыс. – даны системные консультации, по 6 тыс. – приняты решения на месте).

Ералы Тугжанов ознакомился с новыми подходами центра в оказании государственных услуг. Он поручил проводить широкое разъяснение среди населения об условиях оформления и выплат государственного пособия многодетным семьям, введенного с 1 января 2020 года.



Заместителю Премьер-министра презентовали новый формат оказания адресной социальной помощи (АСП). Данный механизм предусматривает возврат к классической модели оказания АСП по критерию 70 % от регионального прожиточного минимума. При этом в рамках программы "Енбек" предусмотрено предоставление льготного микрокредитования и грантов без обучения для получателей АСП.

Как отметил Ералы Тугжанов, измененный механизм АСП направлен на обеспечение прозрачности, справедливости, а также повышение мотивации к труду.



"Тем людям, которые не имеют работы, им обязательно предоставляется работа. Если эта категория людей отказывается от работы, тогда они будут лишаться АСП. Вы об этом должны четко информировать граждан", - поручил вице-премьер.

Следующим объектом посещения стала Городская поликлиника №2, где Ералы Тугжанов ознакомился с реализацией мер по внедрению системы Обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Заместитель Премьер-министра заинтересовался показателями охвата населения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и содержанием пакета ОСМС.



Руководитель Управления общественного здравоохранения г. Нур-Султан Сауле Кисикова проинформировала о том, что первичной медико-санитарной помощью (ПМСП) не охвачен 1 % населения столицы – 35 434 человек, из которых 22 тыс. человек числятся выехавшими, 10 тыс. от формализации отказались.

"Сегодня фактически застраховано более 92% населения столицы. Неохваченными являются 35 тыс. человек, но есть время. Город по этому направлению готов. В каждом медицинском учреждении, принимающем наших пациентов, такая информация выявляется автоматически. Если человек не застрахован, он берется на контроль и ему оказываются все необходимые медицинские услуги. За счет внедрения ОСМС увеличена заработная плата врачей на 30 %, а медперсонала - на 20%. Зарплата среднего персонала сейчас составляет 200 тысяч тенге. Это очень хороший результат", - подчеркнул Тугжанов.

По данным Сауле Кисиковой, во всех 93 медицинских организациях столицы, заключивших договора с Фондом социального медицинского
страхования, оказываются все виды ПМСП и устанавливаются терминалы для проведения оплаты взносов за ОСМС.



Заместитель Премьера поручил принять меры по своевременному и качественному оказанию медицинской помощи.

"Важно проводить анализ качества предоставляемых медицинских услуг. Особое внимание нужно уделить профилактической работе по выявлению заболеваемости населения, в том числе по хроническим заболеваниям. По обращениям в скорую помощь должен быть фактический план, с тем, чтобы медицинская помощь оказывалась своевременно", - отметил Ералы Тугжанов.

Тема качественного медицинского обслуживания жителей столицы была продолжена в ходе посещения Центральной дорожной больницы. Здесь Ералы Тугжанов ознакомился с работой стационара, в котором в конце прошлого года был произведен текущий ремонт.

Заместитель Премьер-министра напомнил, что в октябре 2019 года во время совещания по вопросам развития столицы Президент РК Касым-Жомарт Токаев раскритиковал аварийное состояние больницы, в которой на протяжении 60 лет не производился ремонт, а медицинское оборудование было изношено.



"Этот объект находится на контроле Президента Казахстана. Он недавно был здесь и давал конкретные поручения. Фактически по самой больнице поручения выполнены. Ремонт здесь полностью закончен и объект работает в реальном режиме. Остался хирургический блок, по которому все строительные работы должны быть завершены до конца года в соответствии с графиком. Я этот вопрос тоже возьму на свой личный контроль", - отметил Ералы Тугжанов.

Центральная дорожная больница передана из Республиканской собственности в коммунальную собственность акимата г. Нур-Султан 14 мая 2018 года. На улучшение ее материально-технической базы за 2 года выделено 1,2 млрд тенге.

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