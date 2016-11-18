Ход реализации проектов прокуратуры Кызылординской области по профилактике правонарушений в регионе Официально 766 Халидулла ДАУЕШОВ Прокурор Кызылординской области

Все разработанные и реализуемые на сегодняшний день 8 проектов направлены на систематизацию работы, как в сфере прокурорского надзора, так и в деятельности уполномоченных и заинтересованных органов.



В качестве индикаторов реализации Проектов поставлены задачи по внесению значительного вклада в реализацию Концепции по вхождению Казахстана в число 30-ти самых развитых государств мира путем форсированного снижения преступности, улучшения инвестклимата, повышения уровня доверия населения к власти, их активности в государственном управлении, обеспечения общественной безопасности, в особенности среди несовершеннолетних, а также разрешения отдельных социальных проблем граждан.



Реализация Проектов позволило достигнуть конкретных результатов, которые приведены в разрезе каждого из них.



Проекты «По противодействию правонарушениям в учебных заведениях» и «Укомплектованию школьными инспекторами учреждений образования» направлены на снижение криминогенности в учебных заведениях, стопроцентное обеспечение их видеокамерами и школьными инспекторами для повышения эффективности превентивных мер, внедрение новых подходов в воспитательной работе, в т.ч. запрещение пользования "смартфонами" как учащимися, так и учителями.



Для реализации этих мероприятий акиматом области планируется выделение свыше 900 млн. тенге.



По инициативе прокуратуры 10.08.2016 года акимом области в адрес министра Внутренних дел Республики Казахстан направлено письмо о рассмотрении вопроса о дополнительном расширении штата школьных инспекторов на 32 единицы.



Впервые в стране в уставы всех 293 школ области внесены изменения, запрещающие пользоваться «смартфонами». Теперь 141 950 школьников и 19 715 учителей будут пользоваться мобильными устройствами лишь с функциями «звонок/ответ/смс» (простые телефоны).



Проведенный прокуратурой очередной мониторинг социальной сети «В Контакте» показал, что 106 детей нашего региона участвовали в группах, пропагандирующих самоубийства.



Выявлено 13 пропагандирующих суицидальное поведение сообществ, которые посещали учащиеся 26-ти школ города Кызылорды.



Помимо вредного воздействия мобильной связи на здоровье детей, нередко в школьных стенах возникают кражи дорогих "гаджетов" (65% предметов преступного посягательства) по причине обычной детской зависти к тому, у кого мобильник дороже.



"Запрет" будет распространяться и к учителям, поскольку в ходе учебного часа учителя часто отвлекаются от основной работы.



От подобной миссии в рамках реализации Проекта ожидается недопущение бесконтрольного доступа школьников к интернет пространству посредством смартфонов, снижение краж сотовых телефонов, исключение социального неравенства среди учащихся, повышение качества знаний, искоренение фактов отвлечение учителей от основной работы, недопущение негативного влияния на нравственно-духовное развитие школьников и исключение факторов отрицательного воздействия на здоровье.



Основанием для вынужденной разработки и реализации Проекта «По снижению материнской и детской смертности» послужило то, что Кызылординская область по статистике детской смертности по итогам 6 месяцев 2016 года вышла на первое место в Республике (123 факта против 94 в 2015 году).



Проводимый с июля месяца ежемесячный сравнительный анализ результатов реализации Проекта уже свидетельствует о тенденции к снижению фактов детской смертности в сравнении с прошлым годом (в июле с 17-ти до 12, в августе с 19-ти до 17, в сентябре с 9-ти до 6-ти и в октябре с 17-ти до 4-х).



Завершена переподготовка 14 неонатологов, 20 врачей ультразвуковой диагностики по перинатальной диагностике.



205 специалистов поликлиник прошли обучение по оказанию медицинской помощи беременным, роженицам и женщинам фертильного возраста.



Созданы мультидисциплинарные команды из числа акушер-гинекологов, неонатологов и медсестер районных подразделений для прохождения периодического обучения в областном центре. На сегодняшний день профессиональную практику прошли 7 команд.



Под лозунгом «Караван здоровья» начал свою деятельность передвижной пункт оказания медицинской и консультативной помощи жителям сельской местности.



Для снижения показателя смертности детей от врожденных пороков развития ведется работа по закупу 4-х аппаратов ультразвуковой диагностики эксперт класса на сумму 182 млн. тенге.



За счет местного бюджета планируется приобрести 4 аудиологических кабин, предназначенных для предотвращения у новорожденных инвалидности по слуху.



В рамках данного Проекта в областном перинатальном центре и районных родильных домах установлены ящики для жалоб прокурору на действия медработников.



Также 2 раза в неделю ответственный сотрудник прокуратуры (старший помощник прокурора области) посещает областной перинатальный центр для выяснения наличие жалоб со стороны пациентов, что тоже способствует повышению качества медицинского обслуживания.



Каждый факт смерти новорожденного теперь регистрируется в ЕРДР с принятием соответствующего процессуального решения.



Проект «По противодействию скотокрадству»

обеспечил снижение на сегодня уровня краж сельскохозяйственных животных на 25,8 % или с 721-го до 535-ти.



Уровень раскрываемости данного вида преступления увеличился на

19 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 25 % до 44%).



Анализ последних трех лет показывает, что 72% краж сельскохозяйственных животных происходит с мест бесконтрольного выпаса.



В связи с этим, организован контролируемый выпас сельскохозяйственных животных в 142-х населенных пунктах области.



В целях повышения эффективности работы органов внутренних дел, разработана наглядная карта, в которой отражены сведения о количестве, местах и способах совершенных краж домашних животных; лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, мест реализации и переработки мясной продукции и другие данные.



Руководителям мест реализации мясной продукции, общепита, убоя скота объявлены предостережения об установленной ответственности за реализацию мясной продукции без документов, а также за приобретение имущества заведомо добытого преступным путем. Лицам, ранее привлекавшимся к уголовной ответственности за скотокрадство, также разъяснена установленная ответственность.



Наряду с этим, совместно с акиматами систематически проводится работа по правовому просвещению граждан относительно необходимости соблюдения норм законодательства в части приобретения животных в установленных местах, об ответственности за стихийную торговлю, затруднительности начала досудебного производства при отсутствии соответствующей документации на сельскохозяйственное животное, об организации контролируемого выпаса скота и т.д.



Принятые организационные и координирующие меры по Проекту

«Профилактика мошенничеств» позволили достичь снижения данного вида преступления в различных его проявлениях.



Организовано широкое освещение среди населения региона

посредством публикации и выступлений в СМИ материалов профилактического характера.



На официальном сайте прокуратуры области размещены и обновляются списки лиц осужденных за уголовные правонарушения связанных с мошенничествами.



Такие списки переданы в соответствующие органы и структуры (ЦОНы, банки, кредитные организации, нотариальные конторы, органы юстиции, внутренних дел и т.д.).



Указанные списки и материалы разъяснительного и предупредительного характера размещены в мнолюдных местах (рынки, торговые дома, железнодорожные и автовокзалы, в общественном транспорте).





Наряду с выступлениями сотрудников органов прокуратуры на местных телеканалах, снят и транслируется видеоролик о способах мошенничества.



Органы уголовного преследования ориентированы на раннее выявление преступлений, различных путей и способов хищения денег и имущества у населения, установление и пресечение организованных его форм, в т.ч. путем создания, так называемых, «финансовых пирамид».







Принятые меры позволили снизить уровень даного вида преступления на 32,3 % (с1160-ти до 785-ти).



Проект «По снижению задолженности по алиментам» направлен на уменьшение количество должников, снижение суммы задолженности, а также повышение уровня доверия граждан к государственным органам.





Статистические данные прошлых лет свидетельствуют о стабильности негативной ситуации в сфере исполнения судебных актов по взысканию алиментов.





Проведенный анализ состояния исполнения решений по алиментам показал, что каждое 10-е дело из более 10 тысяч дел по взысканию алиментов является проблемным.



Несвоевременное, частичное или полное непоступление

денежных средств по алиментам в семьи вынуждают детей самостоятельно зарабатывать на жизнь (автомобильные мойки, кафе и т.п.).



В результате, несовершеннолетними не уделяется должное внимание к учебе, физическому и нравственному воспитанию, что в отдельных случаях приводит к совершению ими противоправных деяний.



В рамках Проекта составляется и обновляется список злостных должников по алиментам, которые публикуются в периодических печатных изданиях области. Такой же аналогичный список размещен и на сайте «Реестр должников».





В целях реализации Проекта проведена акция «Путь к школу», где детям алиментщиков оказана материальная помощь.



Злостные должники привлекаются к административным ответственностям. Только за текущий период органами прокуратуры по жалобам взыскателей привлечены к административной ответственности 50 должников, взыскано более 3 млн тенге задолженности.



В целом, реализация Проекта позволило на сегодняшний день снизить на половину сумму задолженности по алиментам с 618 млн. до 310 млн. тенге.



Все вышеуказанные Проекты, а также Проекты которые планируем реализовать в следующем году, являются результатами полученных в апреле текущего года в стенах Академии правоохраниетльных органов при Генеральной прокуратуры Республики Казахстан знании, посредством курсов по управлению проектами.



Сотрудники прокуратуры области научились правильно расставлять приоритеты в работе, различать стратегические цели от повседневных задач, грамотно распределять и ориентировать имеющиеся ресурсы на решение социально значимых проблем, учитывать и управлять рисками, видеть конечный результат в работе и успешно работать в одной команде.

