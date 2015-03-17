Ходил бы пешком... Свежий выпуск 784 Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 346 часть 1 УК РК (управление транспортным средством лицом, лишенным такого права и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения). Пожалуй, если бы молодой человек знал статьи Уголовного кодекса и дружил с законом, то он бы предпочел ходить пешком.

Всего же, как сообщает пресс-служба ДВД, полицейскими с начала года задержано в области более 450 пьяных водителей. Всем им грозит либо штраф в размере до пятисот месячных расчетных показателей, исправительные или общественные работы либо арест сроком до девяноста суток.