Ходил жечь костер – восьмилетнего карагандинца искала вся полиция области

Фото с сайта polisia.kz
В поисках восьмилетнего мальчика были задействованы полицейские ДП Карагандинской области, пока он с друзьями уехал на прогулку, передает Kazpravda.kz
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Как сообщает Polisia.kz
, 25 июля в 16.28 в Центр оперативного управления УП города Караганды поступило сообщение о том, что со двора дома пропал восьмилетний мальчик. По словам матери, ребенок, как обычно, вышел во двор поиграть, но спустя исчез. Женщина обратилась в полицию только после того, как не смогла найти сына самостоятельно.
В поисках ребенка были задействованы полицейские всех районов области. Установлено, что мальчик с двумя друзьями уехал на автобусе в сторону Федоровского водохранилища. Направленные на место пять мобильных групп детей не обнаружили. Но нашлись очевидцы, рассказавшие, что встретили троих детей, подходящих под описание. С их слов мальчики пытались разжечь костер, а после направились в город.
Уже вернувшихся в город детей полицейские обнаружили играющими в соседнем дворе. Дети возвращены родителям.
Мама восьмилетнего мальчика выразила личную благодарность полицейским за их слаженную работу и оперативность действий при поиске детей.