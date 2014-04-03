Культура
Ходите в гости в Наурыз

Среди множества связей, которые объединяют народы Казахстана и России, можно с уверенностью назвать и этот древний праздник, полюбившийся людям всех национальностей. Укрепляются контакты казахов с соотечественниками за рубежом. А значит, и там возрождаются и развиваются национальные обычаи, обряды и культура. По уже сложившейся традиции Наурыз в приграничных губерниях России отмечается несколько позже, поскольку 22 марта многие приезжают к родственникам в Казахстан. Так что можно считать, что западноказахстанская делегация нанесла саратовцам ответный визит.

Встреча началась по-деловому. Сочетая приятное с полезным, аким области Нурлан Ногаев и губернатор Валерий Радаев обсудили итоги выполнения договоренностей, предусмотренных соглашением о сотрудничестве и перспективы дальнейших взаимовыгодных контактов. В условиях Таможенного союза и Единого экономического пространства они вышли на качественно новый уровень. Потенциал интеграционных процессов возрастет с заключением Экономического союза, позволит увеличить объем торговли и укрепить хозяйственные связи. Валерий Радаев отметил, что новые условия следует использовать с максимально возможным КПД. Так, казах­станские соседи высокими темпами ведут жилищное строительство. Поэтому саратовцы готовы увеличивать поставки строительных материалов. Задача в том, чтобы на региональном уровне способствовать более тесному взаимодействию бинес-структур, субъектов малого и среднего предпринимательства.

– Наша область граничит с пятью губерниями Российской Федерации, – сказал Нурлан Ногаев. – В последние годы наблюдается хорошая динамика товарооборота. Расширяются связи в экономике и социальной сфере, казахстанский бизнес широко представлен на рынках России. У нас большой потенциал экспорта экологически чистого мяса класса «Премиум», высокое качество которого уже признано жителями Москвы и Самарской области. Учитывая мощности саратовских перерабатывающих предприятий, мы готовы поставлять свою сельхозпродукцию и по оптовым, и по розничным ценам. 

Нурлан Ногаев сообщил также еще об одном немаловажном факте: в нынешнем году планируется провести реконструкцию дорог областного значения в направлении Саратовской области. Готовится проектно-сметная документация и на ремонт республиканской автотрассы, так что доставлять товары и в Казахстан, и в Россию уже в недалекой перспективе будет гораздо удобнее.

Валерий Радаев заверил, что саратовцы заинтересованы в таком сотрудничестве, и дал поручение организовать постоянную реализацию казахстанской мясной продукции на коммунальных рынках. Обсуждались и вопросы, касающиеся подачи волжской воды в южные районы Приуралья. 

В Саратовской области проживают 80 тыс. казахов. Своих представителей на празднование Наурыза прислали все 24 района губернии. На площади были установлены юрты, в которых радушно принимали гостей и щедро угощали их национальными блюдами. Поздравляя россиян и казахстанцев, Валерий Радаев подчеркнул, что саратовцы рады принимать у себя столь представительную делегацию соседей, с которыми связывают общая история и давняя, проверенная временем дружба. Н. Ногаев говорил о том, что общая граница более чем в 500 км не разделяет людей. Политической волей президентов двух государств укрепляются деловые и дружеские связи. Наурыз с его добрыми традициями уверенно расширяет географию. По решению Организации Объединенных Наций он стал международным праздником. 

Даже прохладная погода не могла испортить праздничного настрое­ния. Взаимовлияние и самобытность культур продемонстрировала выставка поделок с национальным колоритом. Огромное количество болельщиков собрали спортивные состязания. Россияне пришли на праздник семьями, с детьми и внуками. Это значит, что обычаи, связанные с весенним Новым годом, будут жить и передаваться из поколения в поколение. Как и дружба народов России и Казахстана, которую Президент Нурсултан Назарбаев назвал вечной. 

Людмила КОРИНА, Уральск – Саратов, korinal@inbox.ru

фото Рафхата Халелова

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 сентября
Казахстан и Кыргызстан договорились упростить торговые процедуры
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
Возросло число жертв пожара в оружейном магазине в Костанае
Нефтебаза едва не взорвалась в ходе лесных пожаров в Костанайской области
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ заседания Правительства РК
О борьбе с лесными пожарами в Костанайской области рассказали сотрудники МЧС – видео
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 сентября
Токаев встретился с пострадавшими от лесных пожаров в Костанайской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 сентября
Школы Караганды и Темиртау в плане безопасности не готовы к учебному году
Ахмет Байтурсынов: ради будущего страны и народа
В Семее разгорелся скандал вокруг стелы к 250-летию Семипалатинска
Два человека погибли в результате пожара в оружейном магазине в Костанае
10 человек пострадали при крупном лесном пожаре в Костанайской области
Пожары в Костанайской области: Президент намерен посетить оперативный штаб
Миннауки прокомментировало информацию о "бездомных" студентах в Алматы
Площадь пожара в Костанайской области превысила 43 тысячи га
Уроков математики, физики, химии и биологии станет больше в школах Казахстана
В МЧС сообщили об одном погибшем при пожаре в Костанайской области
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Гидрогель в помощь фермерам из засушливых регионов изобрели ученые Курчатова
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Список погибших во время январских событий опубликовала Генпрокуратура РК
ОСИ: не верь, не бойся, не проси?
Как теперь будут изучать языки в школах, разъяснил глава Минпросвещения РК
В нынешнем году исполняется 15 лет «Подарку Сталину» – первой картине из Казахстана, открывавшей многие престижные международные кинофестивали
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Девушка выбросилась с 25-го этажа в Алматы
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
Какой будет осень-2022 в Казахстане, рассказали синоптики

Читайте также

Культура
Седьмой кинофестиваль BAIQONYR торжественно открылся
Культура , Музыка
Димаш Кудайберген проведет фан-встречу
Сенат , Культура
"Самый многонациональный оркестр": новый рекорд Гиннесса ус…
Образование , Культура
Школьники будут учить историю Казахстана в музее

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]