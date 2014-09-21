Ходорковский заявил о готовности стать президентом

Об этом сообщает РБК
со ссылкой на "Новую газету".
Вопрос о президентстве был задан Ходорковскому в открытом для публики интервью в рамках фестиваля, посвященного 70-летию
газеты Le Monde.
Экс-глава ЮКОС заявил, что готов взять на себя такую
ответственность, когда потребуется "провести конституционную реформу,
главным в которой является перераспределение президентской власти в
пользу суда, парламента и гражданского общества".
20 декабря 2013 года президент России Владимир Путин
подписал указ о помиловании Ходорковского, отбывавшего наказание по "делу ЮКОСа" в Карелии. В тот же день Ходорковский вылетел в Германию.