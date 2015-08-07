Ходят волны кругом… Свежий выпуск 420 Даулет ЕЛЕУСИЗОВ

фото МО РК

По условиям этого этапа каждый корабль проходит один круг по заданному району, двигаясь со скоростью 12 узлов. Напомним, что узел равен одной морской миле в час. Курс корабля оборудован районами ожидания, рубежами старта и финиша, штрафными участками и районами выполнения боевых упражнений. По сигналу корабль осуществляет переход в соответствующий сектор и приступает к поражению малоразмерных морских и воздушных целей в виде светящейся авиационной бомбы, а также надводной мишени – изображение плавающей мины. Завершив стрельбы, корабль переходит к финишу.

На этом этапе оценивается не только меткая стрельба и боевая выучка корабельных артиллеристов, но и умение экипажа не сбиться с курса, четкость перехода от рубежа к рубежу. Однако испытания военных моряков только начались – состязание в скорости приема и передачи сигнала с применением флагов расцвечивания, получение координат точек для спасения человека, оказавшегося за бортом, постановка корабля на якорь с заданным курсом – задания, требующие слаженности действий всего экипажа.

Между тем не менее жарко на полигоне «Алабино» в Подмосковье, где проходят состязания по «Танковому биатлону». Итоги второго заезда выявили лидеров – танковые экипажи Казахстана и России. Обе команды шли практически вровень, их разделяли несколько баллов. Напомним, что в первом заезде наши танкисты обошли россиян.

– По итогам заездов первых экипажей на первое место вышел Казахстан, второе место у российской сборной, третье – у Армении. Каждый заезд непредсказуем, в результате могут поменяться и лидеры, и аутсайдеры. Борьба между экипажами очень напряженная, все принимают усилия, чтобы побороться за звание лучших в этих армейских играх, – отметил в тот день главный судья Армейских международных игр генерал-майор Дмитрий Горбатенко.

Несмотря на это, наша команда уверенно продолжает идти вперед, демонстрируя высочайший уровень мастерства. Следом за лидерами идут Армения, Индия и Китай, далее разместились Сербия, Кыргызстан, Кувейт, Монголия, Таджикистан, Венесуэла, Ангола и Никарагуа.

Уже вчера были названы выигравшие индивидуальную гонку и 8 лучших команд, которые продолжат борьбу в полуфинале и финале «Танкового биатлона».