Ходят волны кругом…

Свежий выпуск
420
Даулет ЕЛЕУСИЗОВ
фото МО РК
По условиям этого этапа каждый корабль проходит один круг по заданному району, двигаясь со скоростью 12 узлов. Напомним, что узел равен одной морской миле в час. Курс корабля оборудован районами ожидания, рубежами старта и финиша, штрафными участками и районами выполнения боевых упражнений. По сигналу корабль осуществляет переход в соответствующий сектор и приступает к поражению малоразмерных морских и воздушных целей в виде светящейся авиационной бомбы, а также надводной мишени – изображение плавающей мины. Завершив стрельбы, корабль переходит к финишу.
На этом этапе оценивается не только меткая стрельба и боевая выучка корабельных артиллеристов, но и умение экипажа не сбиться с курса, четкость перехода от рубежа к рубежу. Однако испытания военных моряков только начались – состязание в скорости приема и передачи сигнала с применением флагов расцвечивания, получение координат точек для спасения человека, оказавшегося за бортом, постановка корабля на якорь с заданным курсом – задания, требующие слаженности действий всего экипажа.
Между тем не менее жарко на полигоне «Алабино» в Подмосковье, где проходят состязания по «Танковому биатлону». Итоги второго заезда выявили лидеров – танковые экипажи Казахстана и России. Обе команды шли практически вровень, их разделяли несколько баллов. Напомним, что в первом заезде наши танкисты обошли россиян.
– По итогам заездов первых экипажей на первое место вышел Казахстан, второе место у российской сборной, третье – у Армении. Каждый заезд непредсказуем, в результате могут поменяться и лидеры, и аутсайдеры. Борьба между экипажами очень напряженная, все принимают усилия, чтобы побороться за звание лучших в этих армейских играх, – отметил в тот день главный судья Армейских международных игр генерал-майор Дмитрий Горбатенко.
Несмотря на это, наша команда уверенно продолжает идти вперед, демонстрируя высочайший уровень мастерства. Следом за лидерами идут Армения, Индия и Китай, далее разместились Сербия, Кыргызстан, Кувейт, Монголия, Таджикистан, Венесуэла, Ангола и Никарагуа.
Уже вчера были названы выигравшие индивидуальную гонку и 8 лучших команд, которые продолжат борьбу в полуфинале и финале «Танкового биатлона».

Популярное

Все
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
Загадка без готового ответа
Полсотни памятников средневековья обнаружили в Северо-Казахстанской области
Оторвал пацанов от улицы
Крематорий: удобрение вместо яда
Работа над ошибками
Испытание броней
В границах обездоленного
Подвиг снайпера Курбатовой
Коллекционирует... газеты
Жителей Кызылорды обеспечат централизованной горячей водой
«Бескрылые» качели
Впервые за 30 лет в КазНАИУ будет построено общежитие для студентов и молодых ученых
Кто провоцирует газовый ажиотаж?
Самоуправство наказуемо
Судьба моя – железная дорога
Большая к музыке любовь
Политика, торговля, гуманитарные обмены
В Канкуне непросто
Бизнес без барьеров
Сбылась вековая мечта
Те, кто стоял у истоков
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Один день из жизни страны
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Культ плова
Казахстан улучшил положение в рейтинге ФИФА
Было тяжело, но мы выстояли
Высокая оценка
По труду и награда
Колыбель тюркского мира
Битва умов
В канун Дня Республики в городе Косшы торжественно открылось новое крытое футбольное поле общей площадью 1 250 кв. м
Новый дом для студентов
Более 2,4 млрд тенге по ошибке уплатили в бюджет предприниматели
Еще одну медаль в копилку Казахстана в Ханчжоу добавила таеквондистка
Токаев: «День Республики – величественный символ воплотившейся многовековой мечты нашего народа о Независимости»
Зарина Раифова выиграла «серебро» Пара Азиады
Четверо детей погибли при пожаре в частном доме в области Абай
Лучшую биатлонистку мира задержали по обвинению в мошенничестве
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Предприниматель оплатит обучение казахстанцев в лучших университетах мира
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Ни дня без камеры
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр
Кредитные мошенницы обманули казахстанцев на 40 млн тенге
Елена Рыбакина одолела первую ракетку мира
Новые оптово-распределительный и гематологический центры появятся в Усть-Каменогорске

Читайте также

Главней всего – погода в доме
Ничего не вижу
Креатив в действии
Товарооборот будет расти

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]