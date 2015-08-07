Ходят волны кругом…

По условиям этого этапа каждый корабль проходит один круг по заданному району, двигаясь со скоростью 12 узлов. Напомним, что узел равен одной морской миле в час. Курс корабля оборудован районами ожидания, рубежами старта и финиша, штрафными участками и районами выполнения боевых упражнений. По сигналу корабль осуществляет переход в соответствующий сектор и приступает к поражению малоразмерных морских и воздушных целей в виде светящейся авиационной бомбы, а также надводной мишени – изображение плавающей мины. Завершив стрельбы, корабль переходит к финишу.
На этом этапе оценивается не только меткая стрельба и боевая выучка корабельных артиллеристов, но и умение экипажа не сбиться с курса, четкость перехода от рубежа к рубежу. Однако испытания военных моряков только начались – состязание в скорости приема и передачи сигнала с применением флагов расцвечивания, получение координат точек для спасения человека, оказавшегося за бортом, постановка корабля на якорь с заданным курсом – задания, требующие слаженности действий всего экипажа.
Между тем не менее жарко на полигоне «Алабино» в Подмосковье, где проходят состязания по «Танковому биатлону». Итоги второго заезда выявили лидеров – танковые экипажи Казахстана и России. Обе команды шли практически вровень, их разделяли несколько баллов. Напомним, что в первом заезде наши танкисты обошли россиян.
– По итогам заездов первых экипажей на первое место вышел Казахстан, второе место у российской сборной, третье – у Армении. Каждый заезд непредсказуем, в результате могут поменяться и лидеры, и аутсайдеры. Борьба между экипажами очень напряженная, все принимают усилия, чтобы побороться за звание лучших в этих армейских играх, – отметил в тот день главный судья Армейских международных игр генерал-майор Дмитрий Горбатенко.
Несмотря на это, наша команда уверенно продолжает идти вперед, демонстрируя высочайший уровень мастерства. Следом за лидерами идут Армения, Индия и Китай, далее разместились Сербия, Кыргызстан, Кувейт, Монголия, Таджикистан, Венесуэла, Ангола и Никарагуа.
Уже вчера были названы выигравшие индивидуальную гонку и 8 лучших команд, которые продолжат борьбу в полуфинале и финале «Танкового биатлона».