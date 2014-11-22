Хоккеиста-миллионера из НХЛ разорили родители

Защитник ХК "Коламбус" 27-летний Джек Джонсон признан банкротом, сообщает Columbus Dispatch. Трагикомичность ситуации состоит в том, что до разорения спортсмена-миллионера довели собственные отец и мать, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz
.
А началось все в 2008 году, когда хоккеист уволил своего агента и
доверил управление капиталом своим родителям. Те в свою очередь растратили капитал и взяли потребительский кредит на $15 млн под большие проценты, а сыну не сообщили.
Стоит отметить, что по контракту с "Коламбусом", который действует до
2018 года, Джонсон за ближайшие три сезона должен заработать $20
млн.
Профсоюз игроков НХЛ ищет варианты, как оказать
финансовую поддержку хоккеисту, который в январе 2015 года должен
предстать перед судом по иску кредиторов.