Хоккей в прямом эфире

22 апреля сборная Казахстана начнет выс­тупление в Будапеште (Венгрия) на чемпио­нате мира по хоккею в первом дивизионе группы «А». Ее соперниками будут команды Словении, Италии, Польши, Венгрии и Великобритании. На радость болельщикам, все игры будут показаны в прямом эфире телеканалом Qazsport.

Итак, 22 апреля наши хоккеисты встретятся с хозяевами первенства – венграми. 24-го мы скрестим клюшки с Великобританией; 25-го сборную Казахстана ожидает Италия; 27-го состоится поединок со Словенией; 28-го мы проведем поединок с Польшей. Напомним, что из группы «А» в топ-дивизион выходят 2 лучшие команды, а худшая «вылетает» в группу «В» первого дивизиона.