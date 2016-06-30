Спорт
Хоккейный "Барыс" изменил политику клуба
Ерзат Сергазин
На встрече с журналистами генеральный менеджер ХК "Барыс" Александр Корешков рассказал о новой политике клуба и задачах команды на предстоящий сезон КХЛ, передает Kazpravda.kz.

"Прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги выдался для "Барыса" не совсем удачным, поскольку клуб не смог решить главную задачу и выйти в плей-офф турнира. Если посмотреть на ситуацию с другой стороны, то можно найти в этом и положительные моменты. Во-первых, сейчас у нас в команде осталось только два легионера, и мы будем делать акцент на воспитанников отечественной школы хоккея, а во-вторых, мы все тщательно проанализировали и пришли к выводу, что нам надо пересмотреть политику клуба.

Отныне мы будем делать большой акцент на молодых хоккеистов, тем более у нас есть хороший резерв, который способен при наличии соревновательной практики прогрессировать и вырасти до уровня национальной сборной. Есть целый ряд молодых хоккеистов, которые уже в этом году будут составлять конкуренцию лидерам", – сказал Корешков. 

Также известный в прошлом казахстанский хоккеист рассказал, что в числе участников традиционного турнира "Кубок Президента РК" наряду с "Барысом" будут "Адмирал", "Металлург" и китайский клуб "Куньлунь", который с нового сезона будет играть в КХЛ.

Популярное

Все
Археологи, исследуя казахские зимовки вблизи Астаны, пополнили ее историю новыми данными
Куда уплывают деньги? Чем занят фонд «Қазақстан халқына»? Этот вопрос волнует многих казахстанцев
В обществе созрел запрос на обновление
Есть ли жизнь после нефти? Мнение экспертов
Прощай, немодный VIP?..
Сто лет назад в Акмолинске…
Государствами правят люди знания
Под непрерывным конституционным контролем
Новая школа разваливается на глазах. Кто в ответе?
Зашифровано послание в кольце
Плюс четыре претендента
Веление времени
Общество ждет перемен
Отвечая на запросы граждан
Регион особого значения
На страже мира и безопасности
Стрит-арт к празднику
Накануне домашних матчей
Дома и... болельщики помогают
В претендентах – женщина
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Тональность заявления Захаровой не соответствует характеру союзнических отношений – МИД РК
Обновление элит – парадигма справедливости
Задержку российских и белорусских дальнобойщиков на границе объяснил глава МИИР
Выборы для любой страны являются серьезным испытанием на прочность государства и гражданскую зрелость избирателей
Минздрав представил законопроект, который декриминализирует ответственность медиков за врачебные ошибки. Кто выиграет от того, что доктора будут реже встречаться со следователями?
Как быть казахстанцам с ВНЖ, получившим повестку в России, объяснили в МИД РК
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ заседания Правительства РК
Экономическое развитие немыслимо без науки
Когда начнется священный месяц Рамазан в 2023 году
Политическая модернизация: необходимые задачи и неожиданные решения
Южане продолжают обсуждать итоги визита Президента в регион, в ходе которого Касым-Жомарт Токаев, в частности, заявил о предоставлении Туркестану статуса духовно-исторической столицы
Почему неполные семьи исключили из программы "Бақытты отбасы", объяснили в МИИР
Россиян, учинивших драку в Уральске, выдворят из Казахстана
С необычным оружием ограбил игровой клуб на миллионы карагандинец – видео
Жители Жаркына, пригородного поселка Семея, возмущены низким качеством ремонтируемой дороги
Рассылку о призыве России стран-участниц ОДКБ на Донбасс распространяют в соцсетях
Женщину с 7-летней дочерью нашли убитыми в Карагандинской области: версию их смерти рассказала бабушка
Будет ли Казахстан возвращать обратно уклонившихся от мобилизации россиян
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Указ Президента Республики Казахстан
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Реформатор с большой буквы
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Закон Республики Казахстан
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Указ Президента Республики Казахстан
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат

Читайте также

Спорт
Казахстанец стал победителем этапа Кубка мирового вызова по…
Спорт
Куат Хамитов объявил дату следующего боя и имя соперника
Спорт
Зульфия Чиншанло стала чемпионкой Азии по тяжелой атлетике
Спорт
Официант из UFC согласился на бой с Шавкатом Рахмоновым

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]