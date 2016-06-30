Хоккейный "Барыс" изменил политику клуба

На встрече с журналистами генеральный менеджер ХК "Барыс" Александр Корешков рассказал о новой политике клуба и задачах команды на предстоящий сезон КХЛ, передает Kazpravda.kz.
"Прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги выдался для "Барыса" не совсем удачным, поскольку клуб не смог решить главную задачу и выйти в плей-офф турнира. Если посмотреть на ситуацию с другой стороны, то можно найти в этом и положительные моменты. Во-первых, сейчас у нас в команде осталось только два легионера, и мы будем делать акцент на воспитанников отечественной школы хоккея, а во-вторых, мы все тщательно проанализировали и пришли к выводу, что нам надо пересмотреть политику клуба.
Отныне мы будем делать большой акцент на молодых хоккеистов, тем более у нас есть хороший резерв, который способен при наличии соревновательной практики прогрессировать и вырасти до уровня национальной сборной. Есть целый ряд молодых хоккеистов, которые уже в этом году будут составлять конкуренцию лидерам", – сказал Корешков.
Также известный в прошлом казахстанский хоккеист рассказал, что в числе участников традиционного турнира "Кубок Президента РК" наряду с "Барысом" будут "Адмирал", "Металлург" и китайский клуб "Куньлунь", который с нового сезона будет играть в КХЛ.