Спорт Хоккейный клуб "Барыс" отмечает 15-летие

Хоккейный клуб "Барыс" празднует 15-летие, сообщает Kazpravda.kz.



Свои поздравления команде адресовал Президентский профессиональный спортивный клуб "Астана", в состав которого входит клуб.

"26 ноября 1999 года стал знаковым днем для всего казахстанского хоккея, появление суперклуба мирового масштаба стало огромным толчком к развитию хоккея в нашей стране! Мы благодарим вас за вашу работу и желаем достижения новых побед! Генеральный спонсор АО "ФНБ "Самрук-Казына" в лице попечительского совета, учредители и весь Президентский клуб гордятся вами! Это большая честь видеть вас в рядах Президентского профессионального спортивного клуба "Астана", – говорится в сообщении.



Команда основана в 1999 году, а с 2008-го – выступает в Континентальной хоккейной лиге. В сезоне 2013–2014 барысовцы сыграли 54 игры, 26 из которых выиграли в основное время.



Как указывается на официальном сайте клуба, в истории "Барыса" еще не было столь яркого и успешного сезона, как 2013/14. По итогам регулярного чемпионата казахстанская команда забила больше всех голов, у нее самое результативное большинство, первое место в дивизионе Чернышева и второе в конференции "Восток".



"Кроме того, коллектив из Астаны обновил рекорды результативности КХЛ, начиная с 6-го по 10-й матч со старта сезона. Однако самым главным итогом для болельщиков стал долгожданный выход "Барыса" во второй круг плей-офф. Причем эффектно – 4:0 в серии с "Автомобилистом". И это несмотря на травмы, которые преследуют команду в играх "на вылет". Во многом именно этот фактор не позволил одолеть "Салават Юлаев" в полуфинале конференции. Счет в серии 2:4. Итоговое место в чемпионате также рекордное – 7 из 28 команд", – отмечает пресс-служба ХК.



В регулярном сезоне 2014–2015 "Барыс" сыграл 32 игры, в 23 из них – одержал победу в основное время.

