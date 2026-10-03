Холанд нам не по карману

Сегодня Казахстан переживает настоя­щий футбольный бум. Заполненные трибуны, ажиотаж вокруг сборной, строительные проекты новых суперстадионов в Шымкенте, Алматы и Актобе внушают небывалый оптимизм. Естественно, у болельщиков возникает искушение мечтать: если приходят большие инвесторы, сможем ли мы увидеть на наших полях условного норвежца Эрлинга Холанда (он как раз игрок «Манчестер Сити») или француза Килиана Мбаппе на пике их карьеры?

Увы, но при нынешних доходах казахстанских клубов такой трансфер экономически почти нереален, и дело не только в нежелании самих игроков. Один из серьезных барьеров для клуба с еврокубковыми амбициями – нормы финансовой устойчивости УЕФА. Правило Squad Cost Rule ограничивает расходы на состав 70% расчетной доходной базы клуба. В расходы входят зарплаты игроков и тренеров, трансферные затраты и комиссии агентам, а в доходной части учитывается и финансовый результат от продажи футболистов.

Покупка и содержание топ-футболиста обходятся в десятки миллионов евро в год. Чтобы позволить себе такие расходы, сохранив сильную команду вокруг звезды, клубу нужны сопоставимые доходы от телевизионных прав, билетов, продажи атрибутики и коммерческих контрактов. В наших реалиях, где билеты стоят пару тысяч тенге, а внутренний телерынок скромен, одной готовности инвестора выписать огромный чек недостаточно. Вложения владельца допустимы, но они строго регламентированы.

Но, может, это для нас и неплохо. Нам не нужно слепо копировать финансовые модели «Манчестер Сити» или испанского «Реала». Успешный ориентир для стран с развивающимися чемпионатами давно создан – это модель австрийского «Зальцбурга», португальских «Бенфики» и «Порту» или украинского «Шахтера» образца 2010-х годов.

Это концепция клуба-«трамплина». Построить систему, при которой инвес­тор вкладывает средства не в покупку 33-летних дорогостоящих легионеров, а в инфраструктуру, детско-юношеские академии и скаутинг по всему миру. Правила финансовой устойчивости УЕФА поощряют вложения в инфраструктуру и подготовку молодежи, хотя требования к их финансированию сохраняются. Модель проста: найти 18-летнего таланта в Африке, Латинской Америке или вырастить своего, заиграть его в еврокубках, которые приносят призовые и помогают привлечь внимание покупателей, и затем продать за солидные деньги в топ-5 лиг Старого Света. Прибыль от продажи игроков с учетом их остаточной балансовой стоимости учитывается в финансовых расчетах УЕФА, открывая возможности для дальнейшего роста.

Означает ли это, что мы навсегда обречены оставаться на периферии спортивного мира? Ни в коем случае. Казахстан динамично развивается. По мере роста нашей экономики, становления финансового сектора и формирования зрелого спортивного рынка в крупнейших мегаполисах – будь то Астана, Алматы, Шымкент или новый технологичный Алатау Сити – со временем вполне может вырасти настоящий еврокубковый гранд.