Свежий выпуск Холдинг «Байтерек» обеспечил жильем Любовь ДОБРОТА, Шымкент

Новый жилой комплекс состоит из 15 многоэтажных домов. Все они возводились по Программе развития регионов до 2020 года «Нұрлы жол – путь в будущее». Строительством арендного жилья занималась дочерняя структура холдинга «Байтерек» – АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания». Уже готовы к заселению жильцов 1 080 квартир общей площадью 56,2 тыс. кв. метров.

Вручение ключей новоселам стало для многих семей долгожданным и радостным событием. Лишфар Игембердиева и ее супруг Александр Тупкин признаются, что уже успели за это время побывать в новом административно-деловом центре Шымкента, чтобы посмотреть, как растут этажи жилого комплекса. Теперь, когда заместитель председателя правления холдинга «Байтерек» Алина Алдамберген вручила ключи, семья в полном составе дружно отправилась смотреть квартиру.

Все это время молодая семья жила с родителями, ютясь с двумя детьми в двухкомнатной квартире. Теперь у 9-летней Рахили будет своя отдельная комната в новой трехкомнатной квартире. Есть свободное пространство для игр и у ее младшего братишки Юрия.

Все квартиры сдаются в чистовой отделке, так что заселяться в них можно практически сразу. Александр Тупкин, главный специалист АО «Национальные информационные технологии» и Лишфар Игембердиева, главный специалист областного акимата остались довольны качеством строительных работ. Их вполне устраивают и условия, на которых они получили свою первую совместную квартиру.

– Ежемесячный платеж при аренде с выкупом сроком на 20 лет в среднем составит 21 тысячу тенге за однокомнатную квартиру, 35 тысяч тенге – за двухкомнатную квартиру и 46 тысяч тенге – за трехкомнатную квартиру, – рассказывает Алина Алдамберген. – Сегодня шымкентцы получили одно-, двух-, трехкомнатные квартиры в чистовой отделке площадью от 32 до 69 квадратных метров. Все они стояли в очереди на получение жилья в местных акиматах.

Получить квартиру по программе арендного жилья может целый ряд категорий граждан: многодетные и неполные семьи, семьи, имеющие на иждивении детей-инвалидов, дети-сироты, оралманы, государственные служащие, военнослужащие, работники бюджетных организаций. Половина квартир распределяется среди молодых семей в возрасте до 35 лет. Размер нового жилья зависит от состава семьи и платежеспособности претендующих на него граждан.

Мадина Сералиева одна воспитывает дочь, и вопрос о том, каким будет размер ежемесячной арендной платы, для нее весьма актуален. Платить за свою однокомнатную квартиру она будет по 21 тыс. тенге в месяц. Это значительно меньше, чем стоит аренда у собственников жилья в Шымкенте. А снимать угол неполной семье приходилось почти семь лет. Семье снова предстоит переезд, но уже в собственную квартиру.

– Я готова переехать сюда хоть завтра, – восторженно говорит Мадина Сералиева. – Теперь у меня с дочкой своя крыша над головой. И самое главное – мой ежемесячный платеж за аренду квартиры будет идти в счет будущего выкупа, ведь через двадцать лет я смогу стать полноправной хозяйкой этой квартиры. Это такое счастье, спасибо холдингу «Байтерек»!

Строительством жилья по Программе развития регионов до 2020 года Казахстанская Ипотечная Компания будет заниматься в течение пяти лет. На эти цели холдингом «Байтерек» предусмотрено выделение 250 млрд. тенге. По информации заместителя председателя правления АО «ИО «КИК» Болата Досмухаметова, возведение первых 15 домов в Шымкенте обошлось в 6,8 млрд. тенге.

Всего за 5 лет реализации программы планируется предоставить казахстанцам порядка 1 483 тыс. кв. метров арендного жилья, или около 29 тыс. квартир. Только в нынешнем году предполагается построить и приобрести 487 тыс. кв. метров арендного жилья. Новоселами смогут стать 9 740 семей. При этом холдинг «Байтерек» строительству жилья в Астане, Алматы и Шымкенте уделяет особое внимание, учитывая, что эти города – крупные агломерации, имеющие огромные перспективы развития.



