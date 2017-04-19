Холдинг "Зерде" и "Парк высоких технологий" Беларуси будут сотрудничать
В рамках рабочего визита в Республику Беларусь министр информации и коммуникаций Даурен Абаев ознакомился с условиями работы "Парк высоких технологий" и бизнес-инкубаторов в IT-отрасли. По итогам встречи с руководством парка была достигнута договоренность о тесном сотрудничестве и обмене опытом между ПВТ и холдингом "Зерде", сообщает Kazpravda.kz.
Кроме этого, Абаев принял участие на совместном 52-м заседании Совета глав администраций связи Регионального содружества в области связи и 23-м заседании Координационного совета стран - участниц СНГ по информатизации.
В рамках участия на заседаниях РСС, министр провел ряд двусторонних встреч с главами Администраций связи Азербайджана, России, Узбекистана, а также с Генеральным секретарем МСЭ Хоулинем Чжао.
Наряду с этим Даурен Абаев принял участие на заседании глав уполномоченных ведомств ЕАЭС по разработке Цифровой Повестки ЕАЭС, в ходе которой стороны рассмотрели вопросы разработки совместных цифровых проектов.