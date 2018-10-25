​Холодно, теплее, горячо

Поговорим о погоде?

Тайфуны, цунами, лесные пожары, наводнения, волны экстремального холода и еще более экстремальной жары… Разговор о погоде давно утратил статус просто повода для светской беседы и вошел в топ самых «горячих» и драматичных новостей.

Недавно, точнее 8 октября, исследование американского ученого Уильяма Нордхауса, построившего климатические модели и сценарии их воздействия на экономику, было удостоено Нобелевской премии. Другими словами, научный ареопаг причислил тему климата к наиважнейшим и актуальнейшим.

Нашей страны глобальное потепление пока коснулось, если так можно выразиться, слегка. В отличие от островных и прибрежных государств, у нас нет тайфунов и цунами. Нет масштабных природных пожаров, как в Калифорнии и на юге Европы. Но и не замечать участившихся погодных аномалий тоже невозможно.

По данным службы «Казгидромет», с 1980-х годов повторяемость теплых лет резко увеличилась, а 7 из 10 самых жарких лет за более чем 70-летний период (начиная с 1941 года) пришлись уже на XXI век. Самым теплым на сегодня стал 2013-й с превышением долгосрочных среднегодовых показателей на 1,94 градуса. До этого рекордным считался 1983 год с аномалией в 1,86 градуса.

В целом повторяемость теплых дней растет на 1–2% каждое десятилетие, зато повторяемость холодных ночей, наоборот, сокращается на 1–3%. Почти по всей территории республики погода раскачивается маятником. Если летом дождей все меньше (на 1–5% каждые 10 лет), то зимой снега, наоборот, все больше (на 1–10%). Особенно это касается северных, центральных и горных регионов. Вдвое, втрое по сравнению с 90-ми годами прошлого века выросло число экстремальных снегопадов и ливней. Чаще стали явления града (на 30%) и сильного ветра (на 20%).

– До сих пор идет определенная дискуссия о причинах и прогнозах, – отметил национальный экс­перт Виталий Чернецкий. – Есть мнение, что это лишь фаза естественных циклических климатических колебаний. Но большинство ученых все-таки указывают на воздействие антропогенного фактора, или парниковый эффект. Вопрос в том, какой именно вклад в глобальное потепление вносят антропогенные факторы, а какой – природные.

Ветер дует, степь наступает

Как утверждают специалисты, наука сегодня не в силах реально спрогнозировать климат. Цикличность некоторых процессов, например, ледниковых периодов, составляет 100 тыс. лет. Попробуй тут предскажи, да и есть ли смысл? Но даже если взять отрезки времени, соизмеримые с человеческой жизнью, невозможно определить всех «агентов влияния» на природу.

Сколько в XXI веке или даже в грядущем десятилетии будет извержений вулканов? Сколько землетрясений? Ученым неизвестно. Чтобы ответить на этот вопрос, пока нет ни методик, ни технологий. Главный фундамент, на который опираются климатологи, – это данные об объемах выбрасываемого в атмосферу углекислого газа и, соответственно, задержанного в атмо­сфере тепла. То есть данные по парниковому эффекту.

Более того, в мире уже предприняты попытки взять их под контроль путем подписания международных экологических обязательств (Киотского протокола, 1992 год, Парижского климатического соглашения, 2015 год). Но насколько добросовестно страны следуют взятым на себя обязательствам?

– Специалисты занимаются не столько прогнозами, сколько климатическими моделями и на их основе сценариями последствий, – пояснил эксперт. – Например, при сохранении нынешних темпов потепления к 2050 году среднегодовая температура воздуха повысится на 2,4 градуса, к 2085-му на 3,2 градуса. Урожаи яровой пшеницы в жару и засуху могут снизиться, зато для озимых появятся более благоприятные условия. Можно спрогнозировать риски в секторе энергетики. Прибрежные нефтяные месторождения столкнутся с колебанием уровня Каспия, а мы же понимаем, что нефть и газ – это 60% казахстанского экспорта.

В северных и горных регионах при экстремальных паводках повысится уязвимость инфраструктуры, возрастут затраты на содержание дорог и мостов. Будут потери, связанные со снижением скорости движения. Можно спрогнозировать также возрастание опасности лесных пожаров, расширения степных зон и, напротив, сокращение чувствительных альпийских угодий. С другой стороны, глобальное потепление дает новые возможности для сельского хозяйства. Это позитивный момент. Но вот чего будет в сумме больше – негатива или позитива?

С прошлого года Восточный Казахстан стал пилотной областью по разработке регионального плана адаптации к изменению климата. Для специалистов этот регион бесценен как континент в миниатюре. Здесь больше 800 рек, все природные ландшафты – от пустынь и полупустынь до лесов и гор. Богатые недра, предприятия цветной металлургии, машиностроения, энергетики, стройматериалов, химической, деревообрабатывающей, легкой, аграрной промышленности... Здешний климат резко континентальный, с большой амплитудой температур. Словом, территория-универсал.

«Пилот» был запущен, чтобы получить опыт для дальнейшей разработки Национального адаптационного плана. В частности, прощупать законодательство, понять, как вести планирование с учетом климатических изменений. Как отметил Виталий Чернецкий, в адаптационных мерах нуждается абсолютно каждый сектор экономики.

– Мы должны учитывать, что общество и природа взаимно влияют друг на друга, – отметил эксперт. – Вот условный пример: мы говорим об экологически чистых электробусах, электромобилях, они не дают выхлопных газов. Но кто-нибудь учел, сколько «грязных» технологий задействовано, чтобы произвести сам транспорт, аккумуляторы и необходимую электроэнергию? Национальный адаптационный план должен давать такие оценки. В то же время на уровне регионов необходимо учитывать вероятность нетипичных или несвоевременных экстремальных метеорологических явлений. Вспомним минувшую зиму – она была малоснежной, очень морозной и в сочетании с нетипичными для марта потеплением и дождем привела к ранним паводкам. Или осень 2016-го: в ноябре прошли ранние снегопады с морозами, из-за чего возникли проблемы с уборкой подсолнечника.

Технологии в помощь

Главная трудность, с которой столкнулись эксперты в ходе «пилота», – нехватка сведений и знаний о влиянии климатических изменений на местную экономику. Ни связной статистики, ни научных исследований. Рабочей группе, по сути, досталась непаханая целина. Эксперты в черновике адаптационного плана указали на необходимость серьезного изучения возможного распространения известных и новых фитозаболеваний. То же самое по рыбе.

«Для некоторых видов, например карповых, потепление воды положительно скажется на икромете и нагуле, – значится в тексте черновика. – Для сиговых и лососевых, наоборот, может ухудшить условия для разведения. Также с потеплением увеличится риск инвазивных видов водных животных и нетипичных для Восточного Казах­стана болезней. Здесь требуются дополнительные исследования».

Тем не менее специалисты обозначили самые чувствительные сферы – сельское хозяйство, энергетика, туризм, инфраструктура. И выработали предварительные меры. Например, рекомендовано переходить на точное, или цифровое, земледелие, безотлагательно восстанавливать инфраструктуру орошаемого земледелия, в том числе плотин небольшой и средней вместимости для накопления речной и паводковой воды. От строительства крупных плотин эксперты предостерегли – это рискованно в моменты высоких и экстремально высоких стоков. Животноводам посоветовали обустраивать отгоны и водопои на пастбищах.

– Всех волнует вопрос воды, – поделился мнением Виталий Чернецкий. – На протяжении последних 20 лет область использует примерно один и тот же объем на свои хозяйственные нужды. Ресурсов Иртыша для этого хватит, по крайней мере, еще на несколько десятилетий, особенно с учетом прогнозируемого увеличения осадков. В то же время нужно учитывать трансграничный статус реки и влияние возрастающих заборов воды Китаем. По некоторым оценкам, в период маловодных лет выработка электроэнергии на Иртышском каскаде ГЭС может снизиться на 10–30%. К этому надо быть готовым.

Сегодня, к сожалению, из 73 гид­ротехнических сооружений, находящихся в коммунальной собственности, 52 требуют различного вида ремонта. Кроме того, надо переходить на современные экономные технологии полива. Лиманное орошение – это уже вчерашний день.

В целом, как заключил эксперт, работа над адаптационным планом должна стать постоянной. Перечень уязвимых мест, объектов и превентивных мер придется периодически обновлять. Если на уровне Правительства государству предстоит приложить усилия для сокращения парникового эффекта, то на уровне регионов задачу должны решить эффективные экологичные технологии.