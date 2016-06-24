Холодные и дождливые выходные ждут казахстанцев

В период с 25 по 27 июня на большей части Казахстана ожидается дождливая погода, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
В предстоящие выходные дни и в понедельник на территорию страны по-прежнему с северо-западными тропосферными потоками будет поступать влажный воздух с районов Северного Урала.
"В большинстве областей республики ожидается неустойчивая, с дождями и градом погода, температура при этом будет около и ниже климатической нормы для данного периода. В понедельник с активизацией циклона в северных областях – дождь, возможен сильный, на юге и юго-востоке с обострением холодного фронта также вероятны сильные дожди, особенно в горных районах", – отмечается в распространенном сообщении метеорологов.