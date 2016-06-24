Общество
Холодные и дождливые выходные ждут казахстанцев
Жания Уранкаева
В период с 25 по 27 июня на большей части Казахстана ожидается дождливая погода, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет". 

В предстоящие выходные дни и в понедельник на территорию страны по-прежнему с северо-западными тропосферными потоками будет поступать влажный воздух с районов Северного Урала.

"В большинстве областей республики ожидается неустойчивая, с дождями и градом погода, температура при этом будет около и ниже климатической нормы для данного периода. В понедельник с активизацией циклона в северных областях – дождь, возможен сильный, на юге и юго-востоке с обострением холодного фронта также вероятны сильные дожди, особенно в горных районах", – отмечается в распространенном сообщении метеорологов. 

В Астане завтра, 25 июня, ожидается переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, ночью +14...+16, днем +27...+29 градусов, повышенный юго-западный ветер, 9–14 м/с, в воскресенье, 26 июня, переменная облачность, временами дождь, гроза, возможен град, ночная температура воздуха+14...+16, днем +21...+23, сохранится повышенный западный ветер, 9–14 м/с. 

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