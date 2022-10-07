Фото: Kazpravda.kz
Общество
Холодные выходные прогнозируют синоптики в Казахстане

РГП «Казгидромет» представило прогноз погоды по Казахстану на 8-10 октября, сообщает Kazpravda.kz.

В предстоящие выходные дни глубокая ложбина циклона с центром над Баренцевым морем, смещаясь с запада на восток по территории Казахстана, вызовет на своем пути осадки в виде дождя: в северных, восточных и горных районах страны в ночные и утренние часы возможен переход дождя в мокрый снег, будут наблюдаться туманы, усиливаться ветер, на юге и западе республики – с пыльной бурей.

Следом за ложбиной смещается холодный антициклон из районов Европы, который в начале новой недели вызовет прекращение осадков на западе, а затем и на севере республики.

Ожидается кратковременное понижение температуры воздуха: на севере, востоке и в центре страны в ночные часы от 3 мороза до 5 тепла, днем – до 3-13 тепла. На западе республики ночью до 1-9 тепла, днем воздух прогреется до 15-25 тепла. На юге Казахстана ночью до 1-6 тепла, в горных районах – до 2-7 мороза, днем – до 12-20 тепла.

 

 

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