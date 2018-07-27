К такому выводу пришли члены общественной мониторинговой группы совместно с сотрудниками департамента по делам государственной службы, когда проверяли, насколько качественно оказывают услуги населению правоохранительные органы региона. Одна из таких услуг – разрешение на покупку, хранение, ношение и перевозку оружия. Так вот чтобы получить от государства такое разрешение, необходимо научиться безопасно обращаться с оружием. Именно поэтому по стандарту госуслуги в полиции от вас потребуют соответствую­щую справку: теорию изучил, экзамен сдал, знания имею.

А вот это уже прерогатива частных компаний. Например, в Павлодаре справки о прохождении проверки таких знаний выдают 3 организации – ТОО Павлодарский филиал специализированного учебного центра Ассоциации охранных организаций РК «СУЦ АОО РК», ТОО «Динамо», ТОО «Барс».

Как должно быть в идеале? Приходите в выбранную организацию, пишете заявление, прикладываете копию удостоверения личности, адресную справку, справки из психоневрологического и наркологического диспансеров о том, что на учете там не состоите. Затем в кассе оплачиваете услугу фирмы (обучение правилам безопасного обращения с оружием производится на платной основе, ценники в Павлодаре варьируются от 1 500 до 2 800 тенге). Следующий шаг – посещение лекций по технике безо­пасности, сдача специальной комиссии теоретического экзамена, и вот она – та самая необходимая справка, на бланке и с печатью, с которой уже можно идти в ДВД.

Павлодарские общественники решили проверить, работает эта схема или нет, и использовали уже традиционный метод «тайного покупателя». Сначала все шло по плану: когда им давали консультацию, то все подробно объяснили, не пропустив ни одного момента. Но когда через 2 дня «тайный покупатель» пришел учиться, то оказалось, что достаточно справок и денег, а вот тратить время на теорию и экзамен не пришлось.

– Общественник принес все документы и прошел медосмотр, оплатил услугу в кассе Павлодарского филиала ТОО «СУЦ АОО РК», его завели в кабинет, где он посидел 5 минут без всяких лекций и тем более без экзамена, потом его вызвали и выдали справку, – пояснила главный специалист управления государственных услуг департамента Агентства по делам госслужбы Павлодарской области Анара Молдагельдинова.

По данным ведомства, аналогичная ситуация сложилась и в двух других организациях: справку можно купить без обучения.

Рассуждать о том, что такой формальный подход, по сути, соз­дает угрозу для жизни человека, не стоит, а вот напомнить, что выдача этих справок – лицензируемая деятельность, не лишне. Лицензию для осуществления деятельности организаций обу­чения правилам безопасного обращения с оружием выдает МВД РК, которое осуществляет и контроль за деятельностью организаций, получивших лицензию. Получается, что в Павлодаре должного контроля не было. Поэтому-то полученную информацию общественники передали в прокуратуру, департамент внутренних дел, чтобы там приняли меры воздействия.

Между тем месяц назад сами полицейские проверяли владельцев гражданского оружия в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Қару»: буквально за 10 дней посетили 5 200 человек. Как сообщили в пресс-службе ДВД области, к административной ответственности привлекли 101 человека, причем 74 из них – именно за нарушение правил приобретения, хранения, использования или перевозки оружия. Кроме того, полицейские изъяли 67 единиц зарегистрированного оружия за нарушение правил хранения и перерегистрации.