Homo legens – homo cogitans

Во всем мире ежегодно 23 апреля отмечается Международный день книги и авторского права. Памятуя об этой дате, мы решили посвятить наш новый эксперт-совет чтению в самом широком его смысле: как способу получения знаний, информации и опыта, как инструменту развития личности и общества, как процессу мышления.



Наша страна сегодня находится на очень важном этапе развития, и успех начавшихся преобразований зависит не только от политических реформ и перезагрузки системы госуправления. Новый Казахстан предполагает и изменения в обществе, которое должно стать более осознанным, ответственным, думающим, креативным, консолидированным и готовым к постоянному развитию. Как этому может помочь чтение, что такое читающая нация, почему так важен опыт потребления качественного контента – об этом и многом другом мы и поговорили с экспертами.

Помочь мыслить и развиваться

Рауан Кенжеханулы, директор ТОО «Bilim Media Group», исполнительный директор ОФ «Национальное бюро переводов»

Читающая нация – понятие абстрактное. Сложно определить степень ее начитанности по количественным характерис­тикам и показателям. Я считаю, сейчас правильнее говорить о думающей и интересующейся нации, которая способна расти над собой, которая развивается, учится чему-то (тот самый life long learning), ищет новые знания и способна сама их создавать.

Ведь чтение – это только один из имеющихся сегодня способов познания мира, получения информации. То, что раньше было доступно только в виде текста, благодаря развитию технологий преобразовано в аудио, видео. Визуализация информации и знаний – теперь целая индустрия. Созданные таким образом знания окружают нас везде и всегда.

Если раньше обучение и познание выступали отдельной деятельностью, а чтение было ее ключевой платформой, то теперь мы имеем дело с непрерывным процессом потребления огромного количества информации в самом разнообразном виде. Другой вопрос – что это за информация?

Мир современных медиа так устроен, что все конкурируют за трафик, за внимание людей, а его проще всего заполучить, предлагая информацию, которую человеку легче освоить и «переварить». Это в большей степени развлечение, конечно.

Люди менее мотивированы работать с информацией, которая учит думать, мыслить, чувствовать. Авторам и провайдерам такого контента сложнее, но именно они помогают эту самую думающую нацию формировать, и их работу нужно поддерживать.

Особое значение тут имеет обеспечение доступности качест­венного контента. В первую очередь – физическая ­доступность. Мир сегодня так устроен, что все должно быть под рукой, буквально на кончиках пальцев – в нашем телефоне, компьютере.

Другое измерение доступнос­ти – языковое. Контента на анг­лийском великое множество: книги, аудиокниги, подкасты, видео, лекции лучших профессоров, курсы ведущих университетов... Достаточно широкий выбор информации представлен и на русском языке. И совсем немного – на казахском.

Для нас в Казахстане очень важно, чтобы люди, говорящие на казахском языке, имели доступ к контенту, который позволяет развиваться, расти, получать разнообразный интеллектуальный и эмоциональный опыт.

На государственном уровне этот вопрос никогда с повестки не снимался, ему всегда уделялось достаточно большое внимание. Но тем не менее, надо сказать, что это не очень последовательная работа, она ведется рывками. Так в 2000-х появилась хорошая большая программа «Мәдени мұра», обогатившая нашу науку и культуру новыми знаниями. Потом было затишье почти на 10 лет, до того, как появилась программа «Рухани жаңғыру», одним из проектов которой стал перевод на казахский язык лучших учебников мира по гуманитарным дисциплинам.

Это была огромная и очень важная работа, которая укрепила, без преувеличения, всю систему высшего образования. Библиотеки на казахском языке пополнились так, как не пополнялись все предыдущие годы независимости. И этот контент востребован: зайдите в любую библиотеку любого университета и посмотрите, каким огромным спросом данные учебники пользуются.

Меня радует, что благодаря этой программе мы смогли очень сильно поднять нашу переводческую школу. Сформировалась большая группа специалистов, которые, после того как проект был закончен, увидели в продолжении данной работы ценность и перспективу, начали формировать команды. Они сами занимаются переводом и изданием самой разной ак­туальной литературы – деловой, художественной, детской. Даже серию книг про «Гарри Поттера» перевели.

С одной стороны, «Рухани жаңғыру» создала платформу, на которой появились такие классные инициативы. Но вмес­те с тем государство на этом остановилось, и цельной последовательной работы в данном направлении сейчас не ведется. Хотя это объективно необходимо.

Есть спрос на фундаментальные труды по разным дисцип­линам на казахском языке, огромным спросом во всем мире сейчас пользуется литература по личностному и профессиональному росту, которая на казахском языке фактически не доступна. И речь не только о книгах. Нужно переводить и другой актуальный контент – статьи, лекции, обучающие курсы профессоров ведущих университетов мира, видеоматериалы.

Мечтаю о том, чтобы документальные сериалы ВВС о нашей планете, о теле человека, о том, как устроен мир, тоже были переведены на казахский язык. Игры, которые сейчас занимают большое количество времени и детей, и взрослых, также должны быть локализованы для казахоязычной аудитории.

Ускоряется глобализация знаний, которая идет через общение, взаимодействие и обмен. Мы должны вовлекаться, делиться своими знаниями с миром, искать интересное, важное, актуальное для нашего общества, выбирать, договариваться, лицензировать, переводить и доводить до аудитории. Эта работа требует учас­тия государства.

Кроме того, на мой взгляд, необходимо переосмысление программы литературы в школе. Она, как мне кажется, имеет фундаментальное значение в формировании культуры не только чтения, но и духовного поиска и интеллектуального, эмоционального роста человека. Именно школьная программа литературы формирует вкус к содержанию, создает запрос на качественный контент, который будет сопровождать человека всю его жизнь.

Дело в том, что если это не сделать в школе, то потом привить такой вкус очень и очень сложно. Наша школьная прог­рамма по литературе этим задачам совсем не соответствует, поскольку осталась примерно в том же виде, в каком была еще в Советском Союзе.

Мы изучаем литературу линейно по хронологии, зубрим имена и биографии авторов разных эпох одного за другим вместо того, чтобы через изучаемые произведения дать молодым людям возможность получить какой-то важный жизненный опыт, сформировать в детях тот самый эмоциональный интеллект, о котором сейчас так много говорится.

Потому что не обязательно человеку самому переживать трагедию, чтобы понять, что такое трагедия. Литература может помочь подготовить молодых людей к любви, к дружбе, сформировать представления о Родине и патриотизме, о нравственности, сострадании, милосердии, дать понять, что такое война с точки зрения человеческой жизни и глобальной истории. Но, к сожалению, мы не подходим к подбору авторов и произведений, к их анализу и глубокому осмыслению с этой точки зрения.

В любой передовой школьной программе, на которую мы равняемся, самые важные предметы далеко не математика, физика или химия, а все-таки литература, история, философия – гуманитарные дисциплины, которые дают человеку ориентир в жизни, учат, как общаться, строить отношения, прислушиваться к себе и другим, ставить цели и достигать их. Это очень важные для жизни вопросы, и к ответу на них мы, увы, молодых людей не готовим.

А ведь сейчас вокруг нас происходит столько всего, что сложно не потерять ориентир, сложно даже сразу разобраться, где правда, а где ложь. В такие времена особенно важно, чтобы у человека внутри был нравственный стержень, интеллектуальная и эмоциональная база, понимание вечных ценностей. Это и есть основы думающей, если хотите, читающей нации.

Если библиотека есть – она не пустует

Гульбадан Мадибаева, руководитель КГУ «Централизованная библиотечная система» акимата города Нур-Султана

В Казахстане с 2021 года реа­лизуется проект «Читающая нация», направленный на повышение читательской активности казахстанцев, развитие культуры чтения. Он предполагает также стимулирование и поддержку со стороны государства отечест­венных писателей и поэтов, в том числе молодых, сохранение духовного наследия.

Весь комплекс мероприятий в рамках проекта нацелен на интеллектуальное и духовно-нравственное развитие казахстанского общества, поскольку литература, книги, чтение оказывают на это непосредственное влияние.

В эту деятельность напрямую вовлечены библиотеки страны. Именно мы должны обеспечить такое сознательное знакомство детей и подростков с миром литературы, чтобы оно переросло в крепкую дружбу с книгой на всю жизнь. Мы должны формировать вкус к хорошей литературе.

Не секрет, что сейчас мы наблюдаем определенный кризис чтения фактически среди всех возрастных групп. По библиотекам это особенно заметно. Так, согласно показателям нашей библиотечной системы, мы обслуживаем всего 10% населения Нур-Султана.

Принимая это во внимание, библиотеки пересматривают форматы работы, ищут новые подходы к читателям.

Библиотека не должна быть просто скучным хранилищем книг – это место живого общения, место, куда люди приходят, чтобы интересно провести время, пообщаться, узнать что-то новое. Например, в рамках проек­та «Читающая нация» библиотеки ЦБС Нур-Султана проводят автограф-сессии с известными писателями и поэтами, встречи с литераторами и общественными деятелями, книжные чтения, выставки, различные акции, творческие мастер-классы и многое другие. Разумеется, расширяем работу в социальных сетях, там знакомим своих читателей с новинками литературы, рекомендуем книги, достойные чтения.

Кроме того, я убеждена, что рост числа посетителей библиотек будет прямо пропорционален росту числа самих библиотек в городе. Сейчас в нашей городской системе их всего 18, это очень мало. Нужно еще при планировании застройки квартала, райо­на наряду с благоустройством, другими объектами социальной инфра­структуры предусматривать и строительство библиотеки, чтобы она была в шаговой доступности для местных жителей. Как спортивные площадки, например.

Могу заверить, что если биб­лиотека есть – она не пустует. Это важное общественное пространство, которое расширяет доступ людей к знаниям, работает на качество человеческого капитала, повышает культуру. Нужно расширять финансирование, чтобы мы могли закупать больше актуальной литературы.

Да, современное потребление литературы – это не только чтение бумажных книг. Можно читать с мобильных гаджетов или слушать аудиоверсии произведения. Но я думаю, что книги и библиотеки никуда не денутся, потому что это совершенно особый способ проведения досуга, способ обучения, который остается востребованным даже в наш «цифровой век».

И, конечно же, для формирования читающей нации нужна качественная литература, интересная, актуальная, хорошо изданная – издательства и авторы это понимают, работа идет. Отдельно хочу отметить, что буквально в последние годы значительно улучшилась ситуация с книгами на казахском языке. Если раньше у нас библиотечный фонд состоял в основном из литературы на русском языке (русскоязычной и переводной), то сегодня уже около 40% библио­течного фонда – это книги на казахском языке. В том числе не только книги наших писателей, но и популярная детская переводная литература, мировая классика, современные бестселлеры.

Хочу также добавить, что в формировании читающей нации самое активное участие должна принимать семья. Родители должны осознавать, что чтение – это не только развлечение. Хорошая литература – это потрясающий и доступный инструмент, который может помочь детям гармонично развиваться интеллектуально и эмоционально. Хорошо написанные книги учат точно выражать свои мысли, грамотно писать и говорить, лучше понимать себя, других людей и мир вокруг.

Как никогда важно превратить чтение в долгосрочный «культурный тренд», показать обществу, что читать – это модно сейчас и будет модно всегда, что это важная ступень к развитию.

Читать – значит думать

Дмитрий Мельников, teaching professor Университета КАЗГЮУ им. М. С. Нарикбаева

Чтение было и остается важнейшим для человека инст­рументом образования, способом получения информации. И, самое главное, – качественное чтение развивает навыки мышления.

Когда человек читает, он учится структурировать информацию, причем не только ту, которую получает непосредственно из имеющегося текста, но и ту, которая у него уже имеется. То есть чтение как усвоение нового, как получение новых знаний – это одновременно и процесс осмысления информации, идей, мыслей, опыта...

Поэтому чтение – это не механический процесс ознакомления с текстом, запоминания новых данных. Чтение – это процесс мышления. Оно стимулирует к тому, чтобы по-другому взглянуть на уже известные вещи, лучше понять их. Это и есть интеллектуальное развитие личности.

Почему эти процессы, которые запускаются чтением, так важны? Все наши идеи и мысли, наши представления о мире, своей стране, обществе и даже о самом себе основываются на информации, которую мы получаем. Поэтому чем лучше, полнее и качественнее наша «информационная подпитка», тем более широкими становятся наши взгляды, более обоснованными – убеждения. И тем сложнее нас ввести в заблуж­дение.

Опыт вдумчивого, серьезного чтения – это, повторюсь, опыт осмысления, анализа и оценки полученной информации, который в современном мире является одним из самых важных навыков.

Мы живем в постоянно обновляющемся информационном потоке, можно даже сказать – в информационном хаосе, и поэтому очень важно уметь критически оценивать весь тот массив данных, который мы получаем каждый день. Нужно уметь оценивать источники, степень достоверности информации, отличать факты от мнений, видеть манипуляции.

Сейчас эпоха «переизбытка интерпретаций», как говорят некоторые исследователи. То есть информация, которая нам поступает из большинства источников, – это интерпретация исходных фактов, а то и интерпретация интерпретаций даже. Многие из тех, кого называют экспертами, – блогеры, лидеры общественного мнения – очень часто предлагают своим читателям не информацию как таковую, а свое переосмысление этой информации (далеко не всегда экспертное). И здесь нужно быть очень осторожными – видеть, на чем та или иная интерпретация основана, какие цели преследует, насколько высказанное кем-то мнение реально согласуется с интерпретируемыми фактами и событиями. Это важнейшая часть критического мышления – понимать, что именно ты читаешь.

Кроме того, чтение развивает навыки дискуссии. Сами книги, литература – это общение, средство обмена идеями и импульс для рождения новых мыслей.

Одно из «последствий» чтения: возникновение пространства, среды, условий, навыков, которые способствуют обмену информацией и идеями, обсуж­дению людьми важных мыслей, социальных проблем. Это важно для любого общества и государства, ибо наличие публичных дискуссий, конструктивный диалог между людьми – это не только про озвучивание проблем и поиск их решений.

Это и про консолидацию и развитие общества. Диалог – это профилактика агрессии, со­циального напряжения, потому что когда люди общаются, они учатся слушать, уважать и понимать друг друга.

Если мы представим, что люди не читают, у них нет этого опыта работы с информацией, нет подкрепленных фактами идей, нет обоснованных убеждений, нет общения для развития – это ауди­тория, которая не просто не сможет сформировать прогрессивное гражданское общество, но и становится жертвой многих отрицательных социальных явлений, связанных с информацией (фейки, мошенничества, манипуляции, теории заговора и так далее).

Как чтение способствует интеллектуальному развитию отдельной личности, так же оно способствует развитию общества в целом. Так что формирование читающей нации – это вопрос, имеющий для государства вполне прикладное значение.