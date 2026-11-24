фото из архива «КП»

Тенденции поколений

Такие вопросы сегодня волнуют, пожалуй, каждого. В эпоху глобализации, искусственного интеллекта и быстрых перемен важно не просто адаптироваться к новой реальности, но и смотреть в будущее.

…1990-е годы. Мобильные телефоны и Интернет – это еще что-то из мира фантастики, и люди тогда даже подумать не могли, как совсем скоро изменится их жизнь.

– 35 лет назад я училась в первом классе. Ни о каком искусственном интеллекте и мысли не было. Мне кажется, мы смотрели на многие вещи как консервативные взрослые. Учеба – на первом месте, книги – лучшие друзья, мечты о будущем – получение диплома и хорошее трудоустройство. А чем живет сегодняшняя молодежь? Во-первых, у них нет проблем с поиском информации, ее полно, и она в открытом доступе. Во-вторых, они не ограничивают себя определенными рамками, изучают мир и не зависят от мнения окружающих, – говорит менеджер отдела предметов лингвистического направления одной из автономных столичных школ Мадина Ахтанова.

Она отмечает, что сейчас недостаточно просто получать и передавать знания, важно развивать критическое мышление, эмоцио­нальный интеллект и высокую гражданскую ответственность.

С коллегой согласна заместитель директора по воспитательной работе школы-гимназии № 97 Айгуль Биржанова. Она считает, что воспитание молодежи в духе нового времени невозможно без привития навыков цифровой гигиены, повышения медиа- и финансовой грамотности. И здесь уместно сказать о клиповом мышлении.

– Клиповое мышление – привычка воспринимать информацию короткими картинками, сменяющими друг друга. В этом, конечно, есть плюсы: и ребенок, и взрослый могут быстро ориентироваться в больших потоках информации и находить нужное. Проблема возникает тогда, когда школьник не может сосредоточиться и сконцентрировать внимание на чем-то одном. Он не умеет анализировать прочитанное, не видит причинно-следственных связей. Посмотрел – и сразу забыл. Это накладывает отпечаток даже на учебу. Например, сегодня школьник на уроке освоил новый материал, проработал тему, а на другой день – почти ничего не помнит. Информация стерлась, пошла следующая картинка. Таковы последствия привычки воспринимать мир фрагментами, – рассуждает Айгуль Биржанова.

При этом она уверена: взрос­лые не могут забрать у ребенка гаджеты и оградить его от цифровой среды. Однако они способны научить его управлять своим вниманием и концентрироваться на главном.

– В школе мы, например, ввели проекты «Восьмиминутные чтения» (по утрам перед уроками), а также «12 книг – 12 месяцев». Это побуждает детей читать. Учителя проводят викторины по прочитанному, и ребята учатся выделять главную мысль, видеть причины поступков и связь между ними. Так они начинают концентрировать внимание.

В прошлом году приглашенный директором школы Замзагул Кияновой тренер по развитию критического мышления Майра Рахымбаева увлекла учеников 5–11-х классов исследовательской деятельностью. Ученики выходили на улицу, проводили опросы. Например, спрашивали людей, законно ли держать животных в зоопарке и как это влияет на экологию или каким должен быть ученик нашей школы. Дети собирали данные, анализировали их, делали проекты. Школьные дискуссии тоже заставляют ребенка думать, искать нужную информацию, отстаивать свою позицию, – продолжает Айгуль Биржанова, отмечая и такой важный сегодня навык, как критическое мышление.

Например, пожилые люди склонны доверять любой информации. Им сложно принять, что их могут обмануть, а «самые достоверные факты» необходимо проверять. Переубедить их бывает трудно.

– Мы знаем, как защитить себя технически: поставить пароль на телефон, чтобы никто не взломал его, или скрыть персональные данные. Но это не спасает от мошенников и тем более от дезинформации, которая потоком поступает из Интернета. Поэтому нам нужно научиться главному – думать. Критическое мышление работает как цифровой иммунитет. Наша задача – научиться самим и научить детей распознавать фейки. Для этого следует не только находить перво­источник, проверять эксперт­ность, оценивать аргумен­ты, но и определять эмоциональный посыл (нередко авторы намеренно хотят вызвать страх или, наоборот, пытаются завоевать доверие). Главное правило такое: любую информацию из Интернета нужно обязательно проверять, – резюмирует педагог.

Учиться всегда

Умение думать закладывается с детства. Активно развивать его нужно и в студенческие годы. Именно в это время на первый план выходят гибкие навыки, так называемые Soft Skills. Для современного человека критически важны адаптивность, умение работать в команде и эмоциональная устойчивость. Главный навык сегодня заключается в способности к непрерывному обучению (Lifelong Learning), готовности осваивать новое на протяжении всей жизни.

– Воспитание молодежи начинается с правильных ориентиров. Часто спорят, что сегодня важнее для молодого человека: кем быть или каким быть? Я бы сохранил оба вопроса, потому что они работают в связке, – говорит ректор Шымкентского университета «Мирас» Нуркен Халыкберген. – Первый помогает выбрать профессию и получить базовые знания. А второй позволяет стать человеком, с которым действительно хотят работать. Представьте двух выпускников, молодых инженеров. Оба отлично знают теорию. Однако, когда на реальной стройке что-то идет не по плану, один впадает в ступор или ищет виноватых, а второй выслушает мастера, спокойно поговорит с коллективом и предложит, что делать дальше. Вот ему со временем и доверят команду. За словами «эмоциональный интеллект» и «адаптивность» стоят вполне понятные вещи – услышать другого и вовремя изменить свое решение.

– В цифровую эпоху не менее важно научить молодежь сохранять живые связи. Так, человек сам выбирает, в какой момент удобнее написать сообщение, а когда лучше позвонить или встретиться. В семейный чат легко отправить маме дежурное: «Как дела?» – и получить привычное: «Все хорошо». А если что-то идет не так? Интонацию ведь не услышишь через письменное сообщение, – добавляет Нуркен Халыкберген.

Следует ли говорить, что гибкость закладывается прежде всего в семье, через пример взрослых. Когда отец говорит сыну: «Покажи, как ты смонтировал это видео, я тоже хочу научиться» – ребенок видит, что учиться друг у друга независимо от возраста – это норма. Такой навык постоянного развития выручает на протяжении всей жизни.

Скажем, механик в 50 лет решил преподавать в колледже. Ему предстоит освоить методику, а его прошлый опыт остается с ним. Он заранее знает, какую ошибку ученик допустит первой, и объяснит ему все на живых примерах.

…За 35 лет Независимости построен фундамент современного государства. Сегодня перед нами стоит новая задача – воспитать поколение, которое сможет достойно развивать страну в эпоху стремительных перемен. И важно не только дать молодежи качественные знания, но и помочь ей сохранить человечность, живое участие и умение думать самостоятельно. Именно такие люди – профессиональные, гибкие, неравнодушные – станут главной опорой Казахстана в будущем.