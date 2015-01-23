Хор Шиллера Свежий выпуск 767 Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

То, что сегодня Народный хор имени А. И. Шиллера находится под эгидой Ассамблеи народа Казахстана области, – закономерно. Ведь он, дав первый концерт осенью 1957 года, изначально был нацелен на многонациональный состав и такую же аудиторию, хотя в его репертуаре преобладали старинные русские песни. Сегодня уже нет в живых первых участников хора и его танцевального ансамбля. Ушел в иной мир и основатель этого коллектива – многократный лауреат республиканских и всесоюзных конкурсов и фестивалей – художественный руководитель, заслуженный работник культуры Казахской ССР, лауреат премии ВЦСПС Александр Шиллер. А хор, пройдя испытания временем и социально-экономическими препонами, живет, ибо народное песенное творчество, как полноводную реку, нельзя остановить и заглушить.

Зародился хор на павлодарском механическом заводе «Октябрь», где работал Александр Шиллер, участник войны, попавший в плен, а после освобождения из плена – сосланный в Новосибирскую область. Там один из руководителей колхоза обратил внимание на талантливого в музыке молодого человека и поручил ему руководить сельской самодеятельностью. Затем был переезд в Павлодар, учеба в музыкальном училище и желание создать многоголосый хор. Это, как уже говорилось, удалось воплотить на заводе «Октябрь». Затем Александра Ивановича пригласили работать по его профилю на тракторном заводе, и многие годы хор действовал при Дворце культуры тракторостроителей, ставшем в дальнейшем городским Дворцом культуры.

За это время А. Шиллер исколесил всю область, выискивая на предприятиях и учебных заведениях, в коллективах художественной самодеятельности одаренных исполнителей. Они вливались в хор, множа его многоголосие и профессиональное мастерство. Сохранилась динамика успехов этого коллектива. В 1961 году ему присвоили звание «Народный», и он многократно его подтверждал. В 1965-м хор дал 500 концертов. В 1982 году был 1 000-й концерт. В 1998-м, спустя три года после смерти своего основателя и руководителя, этому творческому коллективу-лауреату было присвоение звание «Народный хор имени А. И. Шиллера». В 2000 году хор преодолел планку 2 000-го концерта.

Коллектив выступал на сценах Большого театра и ВДНХ в Москве, ВДНХ Казахской ССР в Алма­ты, перед жителями Ташкента, Киева, Минска, Львова, Харькова, Днепропетровска, Красноярска, Омска, Рубцовска, Барнаула, Волгограда, Семипалатинска, Караганды, Усть-Каменогорска, Кокчетава, Борового... Хор воспевал в своих песнях, постановках, композициях Павлодарское Прииртышье, Павлодарские просторы, Рес­публику Казахстан, людей труда. Участники хора неоднократно наг­раждались грамотами, дипломами, медалями ВЦСПС, Казсовпрофа, ЦК ВЛКСМ Казахстана, Советского фонда мира.

Надо сказать, в трудные 90-е годы для хора также настали тяжелые времена: не было средств на поездки и костюмы, кто-то по разным причинам покинул хор. Но костяк остался, потому что эти энтузиасты уже не могли жить без песен, общения друг с другом, осознавали и то, что именно в такое нелегкое время людям нужно народное творчество, с его историческими корнями, эмоциональностью, душевностью. Тогда Славянский центр, который станет позже одним из ведущих национально-культурных объединений Ассамб­леи народа Казахстана области, и выступил за сохранение старейшего творческого русского коллектива Павлодара, пригласив его работать под своей крышей, заниматься и дальше популяризацией и восстановлением традиций исполнения русской и казачьей песни. Хор, получив название «Русская песня», сохранил преемственность, весь исполнительский потенциал, а также память об А. Шиллере.

В составе хора исполнители не только славянской национальности, но и других народов. Более того, еще при жизни Александра Ивановича от хора отпочковались новые песенные коллективы, демонстрируя многообразие народного творчества. А какова его сила – свидетельствует такой факт. На 26-х «Шукшинских чтениях» в с. Сростки, на родине В. Шукшина, в 2001 году хор «Русская песня» стал лауреатом фестиваля. В Сростках вокалисты зажигательным исполнением и высоким уровнем исполнительского мастерства подняли с мест и заставили плясать весь стадион! Глава местной администрации даже сказал: «У нас был вроде отработанный сценарий, и вдруг – «вмешался» Казахстан! Павлодар сотворил что-то необычное! Спасибо вам!»



