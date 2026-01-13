Хореодрама как эксперимент: чем запомнился спектакль по роману «Анна Каренина» столичным театралам

Дана Аменова
специальный корреспондент

Премьерные показы спектакля «Анна Каренина. Роман парақтары» («Анна Каренина. Страницы романа») в театре имени К. Куанышбаева переносят трагическую историю о трагической судьбе великосветской дамы в пространство смелого эксперимента за пределами слов, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: пресс-служба театра

Бессмертный роман Льва Толстого в постановке Рачи Махатаева выходит за рамки привычных диалогов. В жанре хореодрамы литература уступает место пластике, где роковая страсть и глубокая внутренняя боль героев раскрываются в каждом многозначительном движении. Так, режиссер не ограничивается пересказом сюжета, а трансформирует литературный текст в осязаемую энергию, позволяющую сопереживать книжным персонажам.

Визуальный мир спектакля создан художником-постановщиком Канатом Максутовым, художником по костюмам Шынар Елембаевой и хореографом Анастасией Чистюхиной. Перевод на казахский язык, выполненный Кымбат Елубаевой, придал литературному шедевру особое звучание, гармонично интегрировав его в контекст национальной культуры.

Пластическое прочтение классики позволяет публике заглянуть в подсознание героев, выявив скрытые мотивы их поступков с предельной остротой. Артисты словно оставляют зрителей наедине с чистой эмоцией: когда слова теряют силу, их заменяют безудержный ритм и экспрессия.

Классический любовный треугольник выходит за рамки семейной драмы, придавая конфликту героев совершенно иное измерение. Здесь на первый план выходят вечные вопросы о нравственном выборе, столкновении личности с общественными догмами и той высокой цене, которую человек платит за верность самому себе. Изначально постановка строится на контрасте: строгий черный наряд Анны подчеркивает её одиночество на фоне призрачных фигур лакеев и горничных. Пластический рисунок ролей превращает обычный жест в сакральный символ, становясь ключом к пониманию сокровенных тайн и душевных терзаний главных героев. Личная драма обостряется благодаря масштабным сценам, где людская толпа в едином порыве предстает воплощением неумолимого рока.

Сценография спектакля лаконична и при этом необычайно многогранна тем, что красочно визуализирует ключевые главы романа пульсирующим полотном смыслов. Особое место в повествовании занимают чемоданы как символ вечного пути, перемен и тяжелого груза воспоминаний, который герои вынуждены нести за собой.

Хаос в доме Облонских, мучительное напряжение на скачках и роковой финал на перроне показаны не только через декорации, но и в телесной гибкости и грациозности артистов.  А краткий интерактив со зрителями вовлекает зал в тонкую игру ассоциаций, где личное восприятие каждого становится частью общей истории.

Режиссер Рача Махатаев подробно рассказал о новаторском подходе к каноническому произведению, раскрывая концепцию спектакля. По его словам, репетиционный процесс, который занял примерно два месяца, начался с тренингов, где и сформировался актерский состав. Затем последовал этюдный период: артисты наполняли материал собственными ассоциациями. Хореодрама создавалась на основе творческих наработок, направленных на поиск пластического воплощения образов.

«Разумеется, из-за масштабов романа и ограниченных сроков пришлось отказаться от второстепенных линий, сосредоточившись на самом важном. В центре внимания остались взаимоотношения Анны и Алексея Карениных, Алексея Вронского, Николая Левина и Китти. Мы выделили ключевые темы – любовь как сложнейшее испытание и, конечно, человеческое несчастье. Взяв за основу знаменитую фразу Толстого о семьях постарались выйти на тему всеобщей сопричастности. В нашей постановке нет правых и виноватых, поскольку не надо осуждать, а стоит призывать к состраданию. В каждом из нас живет своя Анна Каренина и знакома ее боль. Произведение поражает вневременной актуальностью, находя отклик в судьбах многих людей», – прокомментировал он.   

В ходе представления актриса Инабат Абенова пронзительно воплощает образ Анны. Она делает упор на внутренний психологизм, демонстрируя переход героини от светской сдержанности к эмоциональному надлому.

«Своеобразный художественный язык спектакля стал результатом глубокой подготовительной работы: серии тренингов и этюдов. Так под руководством режиссера постепенно и незаметно закладывался фундамент спектакля. Глубокий материал Льва Толстого представляет собой не просто описание семейных неурядиц или любовного треугольника, а масштабное исследование загадок души и места личности в обществе. Моя героиня обладает поистине бунтарским характером: она предельно искренна и ничего не скрывает, хотя на такую смелость в ту эпоху решались немногие женщины. Этот образ диаметрально противоположен моей роли в другой постановке Рачи Махатаева «Хат» («Письмо»)», – пояснила собеседница.

Актер Жанат Оспанов представляет своего персонажа Алексея Каренина не антагонистом, а человеком с «раненым сердцем». А исполнитель роли Алексея Вронского Кайыржан Садыков привносит в спектакль необходимую энергию молодости и страсти.

Актерский дуэт Зангара Абенова и Дианы Жолдыбек показали Николая Левина и Китти как гармоничную пару.

Заслуженный деятель Казахстана актриса Айнур Бермухамбетова поделилась впечатлениями от работы с Рачей Махатаевым, чьи постановки уже прочно пополнили репертуар ведущих столичных театров.  Она подчеркнула, что в спектакле акцент сделан на невербальных средствах выражения: танце, музыке и пластике. В ее интерпретации графиня Вронская – собирательный образ гиперопекающей матери, полностью поглощенной контролем над сыном.

Собственное видение персонажей в разные дни также представили Акмарал Танабаева, Ергулан Жанпейсов, Биржан Жунусов и Нурия Бокенбаева.

Как и положено, новая постановка обращается к вечной теме двойственности человеческой натуры, давая героям право на «безмолвный крик». На примере литературного шедевра перед зрителем разворачивается анатомия несчастья, неизбежно приводящая к краю бездны. Подобная трактовка сюжета перерастает рамки светской хроники, превращаясь в напряженную полемику о иррациональной природе любви, сложном выборе между нравственным долгом и человеческой свободой.

