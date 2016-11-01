Хоргос – там, где Восток соединяется с Западом

Первым объектом посещения журналистов стала станция «Алтынколь», построенная в 2012 году. Как рассказал главный инженер станции Жандос Унтакбаев, общее время на обработку контейнерного поезда с момента прибытия до момента отправления здесь составляет 3 часа 55 минут.– Казахстан является важным транспортным хабом возобновляемого Шелкового пути. Грузы в порт Ляньюнгань прибывают из Кореи, Японии, Австралии, Сингапура, Малайзии, Индонезии. А затем они отправляются к нам – на станции Алтынколь и Достык. Контейнерный поезд, прибывший на Алтынколь, оформляется и направляется в Среднюю Азию или Европу, через Туркменистан и Иран в страны Персидского залива, – объясняет Жандос Унтакбаев.С начала текущего года было отправлено 115 контейнерных поездов. Отличительной чертой станции Алтынколь является нацеленность на импорт, в то время как станция Достык больше ориентирована на экспорт.Следующий объект, с которым журналисты познакомились в ходе пресс-тура, стал городок с неофициальным пока названием Нуркент. Он находится в девяти километрах от станции Алтынколь и тридцати километрах от города Жаркент. Нуркент построен в чистом поле также в 2012 году, но в скором будущем его население возрастет до 100 тыс. человек. Город войдет в СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота».Представители масс-медиа осмотрели социальные объекты Нуркента – детский сад «Арай», рассчитанный на 240 детей, и среднюю школу на 600 учеников. Материально-техническое оснащение местных образовательных учреждений привело в восторг. Так, в дошкольном саду имеются кабинеты музыки, рисования, физкультурный зал, прачечная, различные классы для творчества, столовая и медпункт. Ежемесячная стоимость посещения обходится нуркентским родителям в 10 тыс. тенге. В школе обучаются 475 учеников, получающих знания на государственном языке. По среднему баллу ЕНТ школа на 8-м месте среди 42 школ района. Выпускники в основном выбирают технические и железнодорожные специальности. В школе организовано горячее питание для ребят, цена обеда в среднем составляет 220 тенге.Главной особенностью поселка является 100-процентная обеспеченность жильем. Городская планировка Нуркента радует глаз – уютные дворики, ровные дороги и чистые придворовые площадки встречают каждого приехавшего сюда. За порядком следят трое участковых полицейских, которые констатируют нулевую преступность в населенном пункте. На данный момент поселок без чиновников, местный акимат еще строят. Для всех сотрудников КТЖ с 2012 года было построено 467 квартир, из них однокомнатных – 99 двухкомнатных – 234, трехкомнатных – 54, а также 40 коттеджных домов. Есть общежитие для пограничников на 70 мест. К 25-летию Независимости РК еще 152 семьи железнодорожников получат в Нуркенте новые квартиры.– Мы приехали сюда с одним чемоданом, бытовая техника, как и мебель, в квартире была. Зимой дома тепло. Все необходимое для жизни у нас есть, Нуркент – город мечта, – рассказал отец двоих детей, механик КТЖ Адильбек Есильбаев.Главными экономическими платформами этого региона являются «Создание и комплексное развитие СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» и «Создание Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос».О перспективах сухого порта «Хоргос» рассказал генеральный директор ТОО «Khorgos-Gateway» Карл Гейсен.– Это большой инвестиционный проект, который мы уже окупили. Иногда бывает около 50 вагонов в день, иногда – 150. За этот год мы обработали 73 тысячи контейнеров, а к 2020 году у нас будет возможность перерабатывать 540 тысяч, – проинформировал глава Khorgos Gateway.Также он отметил, что специальная экономическая зона «Хоргос – Восточные ворота» способствует развитию мультимодальной логистики, организации крупных промышленных производств и торговли, соединяя между собой Восток и Запад. Стоит подчеркнуть, что 99% сотрудников сухого порта – казахстанцы, 80% из которых – местные жители. Благодаря опыту и менеджменту компании DP World проект KTZE – Khorgos Gateway является проектом мирового класса, предоставляющим услуги по международным стандартам. Общая площадь сухого порта составляет 129,8 га, он инте­грирован логистической и индустриальной зонами.Операционная деятельность развивающегося мультимодального логистического хаба включает: прием и отправку поездов, перегрузку грузов с узкой китайской (1 435 мм) колеи на широкую казахстанскую (1 520 мм) и наоборот, перегрузку автомобильных фур и автотранспортных средств, формирование контейнерных поездов. Операции, производимые на складах и контейнерной площадке: погрузка, сортировка, хранение и отправка грузов; хранение опасных грузов и грузов, требующих определенной температуры; сканирование, взвешивание, упаковка и распаковка; прохождение таможенных процедур, страхование, предоставление гарантий на все типы рисков. Кроме того, сухой порт является первым наземным портом в Казахстане и самым крупным логистическим парком в Цент­ральной Азии.На данный момент сданы в эксплуатацию завершающие очереди строительства сухого порта, индустриальной и логистической зон.В свою очередь Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» выполняет роль платформы для коммерческих сделок, приграничных торговых операций, активного развития бизнес-сотрудничества. По планам руководства МЦПС «Хоргос», в 2017–2018 годах ожидается настоящий строительный бум. Уже сегодня имеется предложение от инвесторов о строительстве Диснейленда.– Думаю, что в 2017–2018 годы будет вводиться большое количество объектов. В настоящее время начинается строительство большого пятизвездочного отеля и ряда других крупных зданий, – проинформировал и. о. президента МЦПС «Хоргос» Кахарман Джазин.По его словам, в настоящее время идет активная работа по приданию МЦПС «Хоргос» статуса торговой СЭЗ.– В феврале-марте эта работа будет закончена, и тогда для инвесторов еще больше облегчится режим и повысится привлекательность пункта. Мы проводим активную работу с предпринимателями, обращаемся в НПП «Атамекен» и привлекаем бизнес, для которого открывается возможность торговать в розницу на гигантском китайском рынке, – проинформировал К. Джазин.Также в ближайшее время будут внесены корректировки в генеральный план застройки и концепцию развития центра. Полномасштабный ввод МЦПС запланирован на 2018 год.Глава МЦПС рассказал и о том, что с первого ноября казахстанцы смогут пересекать границу зоны по удостоверениям личности, что значительно облегчит процедуру прохождения границы, исключит очереди.В свою очередь нацкомпания «Казпочта», согласно соглашению с МПЦС, весной 2017 года приступает к строительству большого багажного терминала, который через год будет введен в эксплуатацию.Еще одним важным нововведением станет открытие специальных коридоров для туристов.– Для организованных туристов, приезжающих на один день одеть семью, мы сделаем отдельные коридоры, по которым они будут пересекать границу туда и обратно в течение нескольких минут, – резюмировал Кахарман Джазин.