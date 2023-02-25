"Хоргос" возобновит работу

Экономика
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Соответствующее соглашение достигнуто с Китаем. 

Фото: nur.kz

Центр приграничного сотрудничества "Хоргос" начнет работу в ближайшее время. Об этом сообщил премьер-министр РК Алихан Смаилов на совещании в Талдыкоргане, передает Кazpravda.kz со ссылкой на сайт Правительства.

Переходя к экономическому блоку вопросов, премьер-министр отметил, что одним из перспективных направлений в области является развитие логистики.

Он напомнил, что с начала пандемии простаивал Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос», однако в настоящее время с китайской стороной достигнуто соглашение по его открытию.

"Хоргос" должен начать свою работу в ближайшее время. Теперь необходимо ускорить подготовительные процессы и обеспечить взаимодействие всех структур, задействованных в деятельности Центра", — сказал глава Правительства. 

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