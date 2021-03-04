"Хоронил" родных: афериста задержали в СКО

Жители СКО давали деньги мошеннику, просившему их на "похороны" родственников, сообщает Polisia.kz.
Расследуя грабеж, полицейские района Шал акына, выявили два эпизода циничного мошенничества.
15 февраля 29-летний, ранее судимый житель райцентра Сергеевки, был задержан по подозрению в грабеже магазина и помещен в следственный изолятор.
В ходе расследования выяснилось, что в декабре прошлого года он попросил у одного из местных жителей 50 тысяч тенге, ссылаясь на то, что, якобы, нуждается в деньгах на похороны сестры. Сестры у него никогда не было, однако обман удался. В январе мужчина устроился разнорабочим в одно из хозяйств района. Отработав две недели, он обратился к руководителю с просьбой о материальной помощи – на сей раз требовалось “похоронить” мать.
Предприниматель, не догадываясь, что женщина жива и здорова, откликнулся на просьбу и дал ему 62 тысячи тенге. После этого подозреваемый на работу уже не выходил. Данные факты внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 190 УК РК “Мошенничество”.
"С начала года в районе зарегистрированы эти два факта мошенничества. В прошлом году было зарегистрировано пять мошенничеств, причем в трех случаях шалакынцы стали жертвами интернет-мошенников. Из общего числа преступлений данного вида раскрыты три, из них два, совершены через интернет", – сообщил начальник районного ОП Руслан Мухамбетжанов.